Oggi, 8 marzo 2021, si celebra la Giornata internazionale della Donna, non un giorno di festa, ma di lotta e rivendicazione dei diritti che ancora sono negati alle donne, relegandole di fatto in una posizione subalterna. Abitualmente, in questa giornata, le associazioni femminili e femministe organizzano numerose iniziative sul territorio, di informazione, promozione dei diritti, consapevolezza.

Con la pandemia in corso, però, e con l’avvento delle stringenti misure anticovid legate al passaggio in zona rossa, tutto quello che non poteva essere spostato sul web è stato cancellato. Tutto o quasi: ieri sera ad esempio, a Faenza, molte persone hanno aderito alla chiamata del Centro antiviolenza locale, Sos Donna, che ha organizzato un presidio in ricordo di Ilenia Fabbri e di tutte le donne vittime di violenza e femminicidio, nella centralissima piazza del Popolo.

di 6 Galleria fotografica Presidio Sos Donna faenza per Ilenia Fabbri









Sotto il raggio di luce rossa che in questi giorni, fino a questa sera, ha illuminato il centro della piazza, sono state posizionate le scarpe rosse, divenute ormai simbolo della lotta alla violenza sulle donne e dei fiori. Tutto si è svolto nel massimo rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19, con mascherine e distanziamento. Anche chi ha partecipato era chiamato a indossare un capo di abbigliamento rosso e numerosi sono stati gli interventi di coloro che hanno portato un proprio pensiero, una lettura o una canzone. Per l’amministrazione comunale faentina erano presenti il sindaco, Massimo Isola, l’assessora alle pari opportunità Milena Barzaglia e il presidente del Consiglio Comunale, Niccolò Bosi. Accanto a loro, anche la consigliera regionale, Manuela Rontini. In disparte, con il gruppo delle amiche di Ilenia Fabbri, era presente anche la figlia, Arianna, che al termine si è intrattenuta brevemente con il sindaco e il suo staff.