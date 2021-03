La vita di Ilenia Fabbri valeva 20 mila euro e un’auto: ecco il prezzo pattuito fra il sicario che confessa e l’ex marito che nega

Ventimila euro e un’auto. Questo il prezzo della vita di Ilenia Fabbri pattuito fra l’ex marito Claudio Nanni, mandante del delitto, e Pierluigi Barbieri, il sicario. È quanto è emerso dalla deposizione di Barbieri, 53 anni, originario di Cervia ma abitante nel Reggiano. L’uomo, detto lo Zingaro, picchiatore su commissione, ora è assassino reo confesso. Ha vuotato il sacco nel corso dell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina, 8 marzo, per ironia della sorte Festa della Donna.

Ha raccontato che il delitto era stato pianificato da quasi un anno, da prima che finisse in carcere per i fatti di Predappio (un pestaggio per estorcere denaro a un disabile, in quella occasione). Ha aggiunto di come il Nanni lo avesse munito delle chiavi per entrare nell’appartamento di via Corbara a Faenza e gli avesse descritto la casa per sorprendere la moglie ancora a letto. Doveva fare un lavoro pulito. Uccidere la donna scaraventandola giù per le scale, simulando una rapina finita male. L’obiettivo era chiaro: Ilenia doveva morire. Lui doveva entrare in azione quando la figlia della coppia Arianna fosse uscita di casa, per andare in auto con il padre in quel di Lecco. L’alibi che doveva essere perfetto.

L’obiettivo della morte di Ilenia purtroppo è raggiunto, ma le cose vanno diversamente da come erano state pianificate fra mandante e sicario durante i loro incontri. Intanto Ilenia era sveglia e quando si è trovata davanti lo Zingaro ha gridato e reagito. Poi in un’altra stanza c’era Arianna, la ragazza della figlia, che sente tutto e dà l’allarme. Infine, qualcuno suona al campanello di casa di Ilenia Fabbri dopo aver sentito le urla della donna e da ultimo il cellulare di Ilenia squilla (la figlia stava cercando di chiamarla per capire cosa stava accadendo). Pierluigi Barbieri aggredisce Ilenia e la trascina giù per le scale, ma lei si difende. Cerca di strangolarla e lei si difende ancora furiosamente. L’uomo si rende conto che gli resta poco tempo. Per farla finita, la uccide prendendo un coltello da cucina e le taglia la gola. Poi fugge. Questi i fatti essenziali.

Dopo poche ore arriva anche la confessione del mandante, che ammette molte circostanze della vicenda, ma il nocciolo duro della sua versione è completamente diverso. Secondo l’ex marito, Barbieri doveva solo spaventare Ilenia, non ucciderla. L’obiettivo era intimidire Ilenia e costringerla a più miti consigli, perché lei voleva troppi soldi (a breve doveva tenersi l’udienza in tribunale per la causa di lavoro intentata dalla donna per le collaborazioni nell’officina dell’ex marito, mai pagate). Per questo lavoretto, per questa “lezione” impartita all’ex moglie, Barbieri avrebbe ricevuto 2 mila euro dal Nanni.

Ora investigatori e inquirenti sono al lavoro per vagliare queste due diverse narrazioni e capire qual è quella vera e quale quella falsa. Anche se fin d’ora appare del tutto improbabile che una tale messa in scena sia stata apparecchiata solo per spaventare una donna e quindi la versione di Barbieri appare assai più plausibile di quella di Nanni.