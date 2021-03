Marina di Ravenna. Non ce l’ha fatta il signor Giorgio, investito da un Suv lo scorso weekend: cordoglio dei compaesani

La triste notizia giunge oggi: purtroppo non ce l’ha fatta il signor Giorgio Penso, l’anziano ciclista investito da un Suv lo scorso weekend a Marina di Ravenna all’incrocio di via Trieste con via dei Mille. Nello scontro con conseguente caduta, l’anziano aveva riportato traumi di grave entità ed era stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo è spirato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi compaesani, da cui il signor Giorgio era molto amato: “Marina di Ravenna perde una grande persona, una delle colonne del paese, era unico, era Il Grande Giorgio, e lo sarà per sempre!”; “Ciao Giorgio, mi ricorderò sempre di te come una persona gentile e ogni volta che c’incontravamo ti fermavi sempre a fare quattro chiacchiere con me e le mie amiche al Caffè del mare”; “Era persona di animo nobile e gentile”; sono alcune delle tante frasi di addio che compaiono sul gruppo Facebook del Comitato Cittadino Marina di Ravenna.

Condoglianze alla famiglia giungono anche da parte della Caserma Carabinieri di Marina di Ravenna: “La comunità di Marina di Ravenna perde una persona per bene”.