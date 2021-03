Russi. Iniziate le lavorazioni per l’annuale piano degli asfalti

Il Comune di Russi riporta che la squadra incaricata, finiti l’8 marzo i tratti di via Canali e vicolo Germania, oggi si è già spostata a San Pancrazio.

È iniziata la fresatura di via E. Farini e a seguire si procederà con gli asfalti in via Zama, e in via E.Farini. In Via Turchetti una squadra edile procederà alla bonifica delle banchine dopodiché la strada verrà asfaltata. Finiti i lavori a San Pancrazio, si passerà a Godo.

La Squadra Operai del Comune nel corso di questo 2021 provvederà al tracciamento dello stato manutentivo di ogni singola strada, identificando un grado di urgenza dell’intervento per ogni via cittadina, sicchè il livello di priorità degli asfalti possa essere tracciato.

Il nostro bilancio è attualmente drenato in massima parte, come facilmente desumibile, dal sociale e dai servizi alla persona ma contiamo, ogni anno, di poter destinare una parte delle risorse anche nelle manutenzioni stradali per rendere le nostre strade più sicure e la nostra Città più bella.