Polizia Locale: decine di multe nei controlli anticovid: la mascherina abbassata, il comportamento più sanzionato

Ormai conosciamo le regole di base per affrontare la pandemia: mascherina sempre indossata, distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzazione frequente delle mani.

Ma i continui cambi di colore, dal giallo all’arancione, poi all’arancione scuro, fino al rosso, stanno generando confusione e disorientamento nei cittadini, che già sono comprensibilmente stanchi e frustrati dopo un anno di restrizioni subite. Ma tant’è, la pandemia è ancora qua, miete continuamente vittime (proprio nei giorni scorsi si è arrivati a superare la cifra dei 100mila morti in Italia) e in attesa dei vaccini, si può far poco altro che isolarsi.

I dubbi dei cittadini e le richieste di chiarimenti su come comportarsi per contenere il contagio e non incorrere in sanzioni restano numerosi.

L’attività motoria, come durante il lockdown di marzo 2020, resta uno dei temi più caldi. Si può fare e se sì, dove? Con quali modalità?

Il comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini, chiarisce: “Certamente è consentita, nei pressi della propria abitazione, indossando i dispositivi di protezione individuale (le mascherine) e a distanza di almeno un metro dalle altre persone”.

Quindi, se vivo vicino ad un parco, ad una spiaggia, ad una pineta, posso frequentare queste zone? “Sì, i parchi pubblici, le spiagge e le pinete restano aperte. Ciò che è importante capire è che non tutto ciò che è aperto è frequentabile. Per esempio, se abito a Ravenna non potrò andare a fare una passeggiata in spiaggia a Punta Marina”.

I giochi all’interno dei parchi pubblici, quando ci trovammo in zona rossa a marzo 2020 furono transennati. In zona arancione scuro fu prima comunicato che i bambini non potevano recarsi al parco, poi la restrizione fu eliminata dalle Faq. E ora? Si possono portare i bambini al parco per qualche ora di gioco? “Anche in questo caso la risposta è sì – aggiunge Giacomini -, anche se con le dovute cautele, cioè evitando in qualunque modo gli assembramenti”.

Una raccomandazione che il comandante della Polizia Locale si sente di esprimere ai gestori di bar è questa: quando, come ora in zona rossa, è prevista solo la possibilità di asporto, la vendita deve avvenire sempre in contenitori chiusi, come lattine o bottiglie per le bibite, ad esempio. “Non si può servire la birra in bicchieri monouso, di carta o plastica, altrimenti si configura la somministrazione, che in zona rossa è vietata”.

Questo per evitare il malcostume dei clienti a consumare quasi sul posto il cibo o la bevanda acquistata: “nella migliore delle ipotesi – commenta Giacomini – il cliente si sposta sulla prima panchina disponibile, nella peggiore, si ferma ai tavoli inopportunamente lasciati all’esterno del locale. L’imprenditore virtuoso ritira tutti gli arredi esterni, per evitare che qualcuno se ne approfitti e vende cibi e bevande in confezioni chiuse, per il consumo a domicilio”.

Venendo all’annoso tema dei controlli, molte sono state le critiche dei cittadini in questi ultimi tempi: si lamentano pochi controlli e tanti comportamenti scorretti, dagli assembramenti al mancato uso delle mascherine.

“I controlli sono sempre troppo pochi, se facessimo un paragone calcistico, ci vorrebbe la cosiddetta “marcatura a uomo”, argomenta Giacomini tra il serio e il faceto. “Solo che qui a Ravenna avremmo 160mila “uomini” da marcare e dovremmo schierare 160mila controllori, oppure arruolarne 80mila per marcare l’altra metà. Invece noi puntiamo alla “marcatura a zona” e ogni controllore ne “marca” quanti più possibile”.

“I numeri sono elevati – precisa -, la fase degli ammonimenti l’abbiamo superata da un po’ e ormai multiamo in media dalle 10 alle 20 persone al giorno. Il comportamento più sanzionato è l’uso non corretto della mascherina. La scusa fornita è spesso che è stata abbassata per fumare o consumare alimenti e bevande. Ma non si può stare vicino agli altri, mentre si compiono queste azioni, ci si deve appartare e limitare così il rischio di contagio”.

L’idea che siano i giovani quelli più indisciplinati, non trova d’accordo il comandante della Polizia Locale: ci sono sì i giovani che si assembrano e portano la mascherina sul braccio o sotto il mento, al pari però di molti anziani che si riuniscono in capannelli per scambiare due chiacchiere e magari con la mascherina sotto il naso.

“Certo che – commenta Giacomini – quando si vedono giovani che non reputano l’emergenza pandemica un problema di loro competenza, mette un po’ di tristezza, io mi aspetto più spirito di comunità da loro”.

Sui controlli anticovid è schierata tutta la disposizione di uomini e mezzi della Polizia Locale, 20 pattuglie ogni giorno. “Alcune di queste – precisa Giacomini – lo fanno all’interno di un dispositivo disciplinato dalla questura, in relazione con le altre forze dell’ordine, ma tutti gli agenti, a prescindere dal servizio prestato, vigilano sul rispetto delle regole per la prevenzione del contagio. La quota largamente maggioritaria delle attività anticovid svolte in provincia di Ravenna sono assunte la Polizia locale, lasciando le altre forze dell’ordine maggiormente libere di presidiare il territorio per la prevenzione di tutti gli altri tipi di reati”.