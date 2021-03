Traffico bloccato in Via Baiona a Ravenna. Camion in ingresso alla Marcegaglia bloccano la circolazione

Continua a ripetersi il problema di viabilità, diventato ormai cronico, in prossimità dell’ingresso della Marcegaglia di Ravenna in Via Baiona.

“Una lunga fila di mezzi pesanti blocca la circolazione, costringendo i lavoratori che devono recarsi al lavoro o che devono tornare a casa, a manovre azzardate e pericolose per superare la colonna dei camion fermi lungo la strada che impedisce completamente la visibilità. Questo succede in particolar modo tra le 12,00 e le 14,00 durante il cambio turno mattina e turno pomeriggio” spiega afferma Aniello Carotenuto, delegato Fim Cisl della RSU aziendale di Marcegaglia

“In azienda siamo molto preoccupati – afferma Carotenuto –. E’ un problema che da molto tempo è stato evidenziato e che porta forti disagi ai lavoratori e alle lavoratrici dello stabilimento. Sappiamo che ci sono stati molti contatti con l’Amministrazione Comunale di Ravenna per trovare una soluzione definitiva al problema, ma ad oggi ancora nulla. Serve invece una soluzione immediata”.

“E’ indispensabile un intervento, più volte da noi proposto, per introdurre la marcia a senso unico sulla via Baiona vecchia, almeno nella fascia oraria del cambio turno 12,00 – 14,00. E’ un provvedimento molto semplice, ma che potrebbe evitare grandi disagi e soprattutto rischi tutti i giorni ai lavoratori.

Anche la nuova Rsu aziendale neo eletta dovrà al più presto chiedere un incontro con l’Amministrazione Comunale di Ravenna per affrontare questa emergenza e risolverla in modo definitivo” conclude il delegato Fim Cisl della RSU aziendale di Marcegaglia.