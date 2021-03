Anche Punta Marina è tra le date 2021 delle Frecce Tricolore

Anche quest’anno le Frecce Tricolore ritornano a Punta Marina.

Il 20 giugno è infatti la data scelta per il tradizionale e tanto atteso air show della Pattuglia Acrobatica Nazionale sul litorale ravennate; data che è stata riportata nel calendario ufficiale delle 22 esibizioni PAN Frecce Tricolori 2021, pubblicato in questi giorni sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana (http://www.aeronautica.difesa.it).

Tuttavia, come l’anno scorso, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid ancora in corso, per ogni evento si dovrà attendere la conferma definitiva da parte dell’Aeronautica Militare e in caso di conferma, bisognerà capire anche quali protocolli verranno adottati per permettere agli spettatori di ammirare le evoluzioni delle Frecce Tricolori in totale sicurezza.