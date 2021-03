Cervia. Interrogazione della Lega: “Il Comandante di Ravenna Giacomini sarà il Responsabile della Polizia Locale di Cervia?”

Il Gruppo Consiliare della Lega Cervia ha presentato un’Interrogazione in cui esprime “preoccupazione sulla riorganizzazione della macchina comunale” cervese” e nelle quale chiede al Sindaco Medri delucidazioni.

I Consiglieri Comunali della Lega, Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia, fanno riferimento alle notizie “ufficiose” relative ai priossimi impegni dell’attuale Segretario Generale di Cervia, Alfonso Pisacane, già occupato con molteplici funzioni (Segretario nel Comune Forlimpopoli nonché Dirigente della nostra Polizia Locale). Sembra infatti che Pisacane sia sul punto di lasciare Cervia per svolgere analoga funzione in Regione Toscana ovvero presso il Comune di Arezzo.

“In diverse situazioni, come nelle numerose discussione nei Consigli Comunali, abbiamo esternato le nostre perplessità circa la prossima riorganizzazione della “macchina comunale” in quanto, il dato di fatto è che, ad oggi, si rilevano, ad esempio, solamente “uscite” volontarie da parte di validi operatori di Polizia Locale che legittimamente hanno deciso di andare a svolgere la loro funzione in altre città sebbene risiedano a Cervia oltre a ribadire che fra pochissimi mesi vi saranno illustri congedi per limiti di età/servizio, vedasi alcuni Dirigenti ovvero il comandante facente funzione della locale polizia Sergio Rusticali, già oggetto di discussione in un Consiglio Comunale dell’anno scorso” dichiarano i leghisti.

Pertanto i consiglieri della Lega chiedono a Sindaco e Giunta se fossero a conoscenza del trasferimento del Segretario e se corrispondono a verità le svariate fuoriuscite di personale impiegato presso gli uffici comunali. Inoltre interrogano il primo cittadino per sapere se vi sia in programma, a breve termine, un determinato piano di assunzioni per colmare le prossime carenze di organico.

Nell’interrogazione viene anche chiesto se sia veritiero che il Dirigente di Ravenna Andrea Giacomini, Comandante della Polizia Municipale del Comune ravennate, assumerà nei prossimi mesi la veste di Responsabile della Polizia Locale di Cervia.