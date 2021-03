Coronavirus a Ravenna: 328 casi con 2.537 tamponi, 5 ricoveri, 145 guariti e nessun decesso

INFORMATIVA SUI CASI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DELL’11 MARZO

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati oggi 328 casi: si tratta di 181 maschi e 147 femmine; 97 asintomatici e 231 con sintomi; 323 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati. Nel dettaglio: 184 da contact tracing; 124 per sintomi; 20 per test volontario. I tamponi eseguiti sono stati 2.537 per una media di 12,9 tamponi positivi ogni 100. Sono state comunicate circa 145 guarigioni. Oggi nessun decesso. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono morte per cause legate al Covid 827 persone. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 22.209. Il dato sulla distribuzione sul territorio:

111 casi a Ravenna

91 a Faenza

26 a Cervia

21 a Lugo

15 Bagnacavallo

9 Massa Lombarda

9 Russi

8 Castel Bolognese

7 Brisighella

5 Riolo Terme

4 Alfonsine

4 Casola

4 Cotignola

4 fuori provincia

3 Bagnara

2 Conselice

2 Fusignano

2 Solarolo

1 Sant’Agata

IL RAPPORTO SETTIMANALE DI ASL ROMAGNA: DATI IN PEGGIORAMENTO, ZONA ROSSA INEVITABILE

ASL Romagna fornisce alcuni dati relativi alla settimana dall’1 al 7 marzo (si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento, si sono verificate 5.437 positività su un totale di 45.371 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 12 per cento, evidenziando, anche in questa settimana, un trend di crescita dei nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99 per cento. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 8 marzo, si registra la quota di 576 ricoveri, con un rialzo di 146 ricoverati rispetto alla settimana scorsa, mantenendo l’azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in rialzo, sia in termini assoluti che percentuali.

“Con questi indicatori che delineano un quadro di deciso peggioramento epidemiologico della curva pandemica in tutti i comprensori, connesso alla diffusione delle nuove varianti anche tra le fasce più giovani della popolazione – commenta Mattia Altini, direttore Sanitario Ausl Romagna – si conferma la decisione condivisa con i tutti sindaci e adottata dalla nostra Regione di portare tutta la Romagna, senza eccezioni, in zona rossa. Una misura inevitabile, che certamente non piace a nessuno, ma necessaria per limitare l’aumento dei contagi e dei ricoveri , che sono in forte crescita. Dopo sei settimane consecutive in cui il tasso di occupazione andava continuamente riducendosi, infatti, per la terza settimana consecutiva assistiamo ad un aumento rispetto alla settimana precedente di circa il 34% per le degenze ordinarie e di circa il 30% per la terapia intensiva. Ci troviamo in una situazione di massima allerta, ma stiamo lavorando notte e tempo, sfruttando ogni potenzialità, con grande sforzo di tutto il personale che ringrazio ancora una volta”.

IL REPORT COMPLETO: Report 1-7 marzo

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 11 MARZO

Su un totale di quasi 40.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 2.845 i casi di positività registrati in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 7,1%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 289.957 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 42,7 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.666 (+ 1.242 rispetto a ieri).



LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.160 (+ 1.162).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+ 12 rispetto a ieri; questi numeri stanno crescendo ogni giorno) così distribuiti: 9 a Piacenza (-1 rispetto a ), 19 a Parma (numero invariato), 30 a Reggio Emilia (+2), 69 a Modena (-1), 98 a Bologna (+8), 35 a Imola (+2), 32 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 3.161 (+ 68, anche questi numeri sono in crescita costante).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 1.558 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 218.332.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente oltre 538.500 dosi; oltre 170.500 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 45 nuovi decessi: 2 a Piacenza (una donna di 86 anni e un uomo di 70); 3 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 73 anni e 2 uomini di 46 e 77 anni); 8 nella provincia di Modena (6 donne – rispettivamente di 72, 78, 84, 88 e 2 di 91 anni – e 2 uomini, di 72 e 83 anni); 17 nella provincia di Bologna (5 donne, rispettivamente di 65, 76, 84 – quest’ultima di Imola – 90, 95 anni, e 12 uomini, di 66, 68, 71, 72 – quest’ultimo di Imola – 73, 74, 76, 78, 82, 85, 86, 92); 2 nella provincia di Ferrara (entrambi uomini, di 92 e 96 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e 3 uomini, rispettivamente di 39, 73 e 84 anni, quest’ultimo deceduto a Bologna); 9 nel riminese (5 donne, rispettivamente di 71, 84 – quest’ultima deceduta a Cesena – 85, 91 e 98 anni, e 4 uomini: uno di 81, 2 di 90, e uno di 85 anni). Nessun decesso nelle provincie di Parma e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.959.

