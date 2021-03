Di nuovo danneggiata l’installazione “L’incontro” dedicata alla figura dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci

L’opera tributo in mosaico “L’incontro” dedicata alla figura dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci realizzata in Darsena a Ravenna dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti su progetto dell’artista Silvia Naddeo è stata di nuovo danneggiata. Inaugurata il 21 febbraio scorso dopo pochi giorni era stata danneggiata in seguito all’abbraccio troppo affettuoso di un anziano. In quella occasione era saltato il manico della borsa rossa in mosaico. Subito restaurato in Accademia e ripristinato. Stavolta cambia il protagonista involontario del danneggiamento ma il risultato non cambia: infatti, l’opera è stata nuovamente manomessa sempre nello stesso punto. Sembra sia stato in questo caso un bambino troppo curioso e un poco maldestro.

La cosa non stupisce. Siamo andati a vedere cosa era successo con i nostri occhi e abbiamo visto che nell’istante in cui siamo giunti sul posto, una coppia di anziani signori è arrivata presso la panchina dell’Incontro e ha fatto scendere il nipotino che si è messo subito a toccare l’opera più che poteva. Abbiamo avuto un moto di stizza, lo ammettiamo, e così abbiamo redarguito i signori, chiedendo di fare più attenzione e di avere più rispetto, visto che la piccola installazione è già stata danneggiata due volte in tre settimane. Forse non avremmo dovuto… ma è stato più forte di noi.

In ogni caso, pare evidente ormai che delle due l’una: o l’opera viene decisamente rafforzata in modo che non si stacchi il manico appena qualcuno lo tocca, oppure occorrerà mettere un qualche schermo protettivo per impedire che le persone la danneggino continuamente per eccesso di affetto o di curiosità o per semplice sbadataggine. Immaginiamo che Fabrizio Matteucci preferirebbe sentire l’abbraccio delle persone. E se è così, allora si provveda a rafforzare l’opera in modo deciso. Altrimenti ogni quindici giorni rischiamo di essere da capo.