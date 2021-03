Faenza. Incendio in un garage di un’abitazione in via Borgo Pieve Ponte: 4 squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Nessun ferito

Sono terminate poco prima delle 19 le opere di spegnimento dei Vigili del Fuoco dell’incendio, divampato intorno alle 17, in un ripostiglio adibito a garage di un’abitazione in via Borgo Pieve Ponte, laterale della via Emilia in direzione Imola. Le fiamme hanno interessato parzialmente l’abitazione.

Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Ravenna, Faenza e Lugo. Nel garage c’erano attrezzature, pneumatici e altro materiale. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che è poi rientrata senza nessun ferito.