Procura di Ravenna apre fascicolo d’indagine su CMC: bilanci 2016 e 2017 sarebbero stati falsificati per favorire il concordato preventivo

Domenica scorsa 7 marzo CMC Ravenna ha festeggiato il suo 120° compleanno. Un compleanno certo non di giubilo ma almeno di speranza. Del resto i dirigenti dell’azienda e del movimento cooperativo hanno parlato di un percorso di risanamento in atto dall’andamento giudicato positivo. Tempo pochi giorni e sulla grande azienda cooperativa si è abbattuta una nuova tegola giudiziaria. Come riportano in questi giorni i quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo di indagine sulla CMC e ha inviato la Guardia di Finanza a perquisire gli uffici di via Trieste e abitazioni private in cerca di documenti.

L’accusa è pesante: il vertice CMC avrebbe falsificato i bilanci del 2016 e del 2017, sopravvalutando gli introiti da alcune commesse e simulando crediti in tutto o in parte inesistenti, allo scopo di consentire all’azienda di essere ammessa al concordato preventivo chiesto a fine 2018 e poi approvato anno scorso. Concordato preventivo per cercare di salvare la grande cooperativa dalla grave crisi finanziaria in cui era piombata, con debiti accumulati per circa 1,6 miliardi di euro.

Fra i quattro indagati di falsificazione dei bilanci e bancarotta ci sarebbero anche il Presidente attuale Alfredo Fioretti e l’ex Direttore generale Roberto Macrì. L’inchiesta è condotta dai sostituti procuratori Lucrezia Ciriello e Marilù Gattelli.

Interpellata dai quotidiani, l’azienda non ha voluto rilasciare dichiarazioni.