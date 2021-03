Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie: Libera Ravenna organizza iniziativa online

E’ un bambino ucciso da un proiettile esploso tra clan rivali. E’ una ragazza di 17 anni sedotta da un rampollo mafioso e poi fatta sparire nel nulla. E’ una madre coi suoi figli, saltati tutti per aria a causa dello scoppio di una bomba che doveva uccidere un magistrato. E’ un operaio che manifesta pacificamente per i suoi diritti di lavoratore e viene falcidiato dagli uomini della mafia al servizio dei latifondisti. E’ un ragazzo immigrato morto schiacciato tra le lamiere del furgoncino che lo portava a raccogliere i pomodori, venendo pagato 5 euro al giorno. E’ la ragazza nigeriana costretta a prostituirsi e poi uccisa perché voleva cambiare vita.

Il 21 marzo si celebra la giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per l’occasione, Libera Ravenna, in linea con Libera nazionale, lancia un’iniziativa dal titolo “A ricordar e riveder le stelle”. L’iniziativa avrebbe dovuto svolgersi in presenza, ma data la zona rossa si svolgerà sui social.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a condividere, per il giorno sabato 20 marzo, sulla propria pagina Facebook e/o Instagram, una propria foto in cui si regge un foglio con su scritto il nome di una vittima innocente delle mafie. I nomi si possono trovare sul sito “Vivi – Libera – Sito Memoria”. Sono più di 1000 nomi, perciò viene chiesta l’accortezza di non scegliere solo i nomi più celebri, ma di cercarne anche altri, perché risulterà più rispettoso verso tutte le vittime. Nella descrizione della foto, invece, si chiede di copia-incollare la breve storia del nome scelto (anche questa si trova nel Sito Memoria); infine taggare la pagina di Libera Ravenna e aggiungere gli hashtag #liberacontrolemafie, #21marzo2021, #memoriaimpegno.

Tutto questo nell’auspicio di dare un senso alla morte di queste persone e per ricordare a quanti più possibile che “la mafia è solo una montagna di merda”, come disse Peppino Impastato.