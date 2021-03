Nanni scrive alla figlia: “ho commesso un errore e dovrò pagare”. Lei vuole incontrarlo in carcere

Come riporta l’Ansa, dopo la lettera ricevuta dal padre, il 54enne Claudio Nanni, che si trova in carcere quale presunto mandante del femminicidio della madre, Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza all’alba del 6 febbraio da un sicario (Pierluigi Barbieri, reo confesso), la figlia Arianna Fabbri ha contattato un legale (l’avvocato Veronica Valeriani) per avviare l’iter di richiesta di colloquio in cella con il padre.

Sui media continua intanto lo stillicidio di notizie e indiscrezioni sui rapporti interni alla famiglia in cui è avvenuto il femminicidio e sui rapporti in particolare fra padre e figlia. Soprattutto dopo la lettera inviata da Claudio Nanni, dal carcere, alla figlia Arianna, che è stata resa pubblica. Eccone il contenuto essenziale riportato dai quotidiani locali: “Arianna, come ti avranno detto i miei avvocati, le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare. Il non poterti più vedere o per anni o x sempre, per quanto ti AMO, in questo momento non mi dà la forza di vivere più…”, così scrive il padre alla figlia. Arianna continua a ripetere che crede al padre. Prima lo credeva estraneo al delitto. Adesso che lui ha confessato il coinvolgimento, lo crede incapace di volere la morte della ex moglie. La ragazza pensa che la volesse solo spaventare, accreditando appunto la tesi dell’uomo. Un’affermazione peraltro sconvolgente, in bocca a una figlia, tenuto conto delle conseguenze tragiche per la madre di quel “la voleva solo spaventare”.

Varrebbe la pena fermarsi a fare una riflessione sulla fragilità della ragazza in questo momento (e quindi su come interpretare e riportare le sue parole), colpita da un dramma enorme, privata della figura materna in modo così violento e crudele e anche del riferimento paterno (lui è in carcere), ragazza che non ha più nulla a cui appigliarsi, se non la speranza che il padre sia innocente rispetto alle gravissime accuse che gli vengono rivolte. Rilanciare le sue parole tout court ha un sapore amaro. Infatti, tutti gli indizi sono contro l’ex marito e padre. E vale la pena ricordare anche che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il padre avrebbe usato la figlia per pianificare il femminicidio della ex moglie. L’avrebbe usata per togliere i ganci alla porta del garage (azione necessaria per uscire di casa) e consentire così al Barbieri di entrare. L’avrebbe usata per costituirsi un alibi (il viaggio lontano da Faenza). E se le cose si rivelassero tali, il padre non sarebbe affatto l’uomo amorevole di cui parla la lettera, ma un mostro di cinismo.

Sul fronte indagini, sempre secondo quanto riporta l’Ansa, mercoledì la polizia Scientifica di Bologna, su delega del Pm Angela Scorza titolare del fascicolo dell’inchiesta, ha avviato gli accertamenti dattiloscopici sui 2.200 euro circa trovati a casa di Pierluigi Barbieri al momento del suo arresto nell’abitazione del Reggiano. Oggi inoltre a Roma sempre la Scientifica avvierà gli esami sul materiale isolato nell’appartamento del delitto di via Corbara a Faenza e sulla Toyota Yaris in uso al Barbieri anche la mattina dell’omicidio.

Ricordiamo che Pierluigi Barbieri nella confessione resa davanti al gip l’8 marzo ha ammesso di avere ucciso Ilenia Fabbri su commissione del marito: il prezzo pattuito per togliere la vita alla donna sarebbe stato di 20 mila euro più un’auto. Questa la versione del reo confesso. Il marito invece sostiene la tesi che l’uomo avrebbe dovuto solo spaventare l’ex moglie che pretendeva troppi soldi.