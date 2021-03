Ravenna, casse di colmata per i fanghi del Candiano: in appello tutti assolti, il fatto non costituisce reato

Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Con questa formula di rito si è chiuso il processo di appello per le famose casse di colmata in cui erano stati depositati i fanghi del dragaggio del Candiano. Sei le persone coinvolte, tre erano già state assolte in primo grado, tre condannate a pene lievi: si tratta di Galliano Di Marco Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna all’epoca dei fatti, Dario Foschini già AD di CMC, Maurizio Fucchi già Vice Presidente del CdA di CMC (per il Presidente CMC Massimo Matteucci il fascicolo era stato chiuso in seguito alla sua morte). Già assolti Alfredo Fioretti (CMC), Matteo Casadio e Roberto Rubboli (Sapir). La notizia è riportata sui quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna in edicola oggi.

L’accusa aveva riguardato Autorità Portuale come ente appaltatore, CMC e Sapir come società appaltatrici. Il capo d’imputazione era avere creato depositi incontrollati (le famose casse di colmata) di rifiuti speciali non pericolosi (i fanghi di dragaggio del Candiano) e di avere lasciato il materiale in deposito per anni con autorizzazioni ritenute scadute. In totale oltre 3 milioni di metri cubi in 8 casse di colmata diverse. Il periodo sotto esame è di una decina di anni a partire dal 2008. Il processo di primo grado si chiuse nel gennaio del 2019. La sentenza di assoluzione per tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato significa di fatto fine anche della confisca delle casse di colmata.