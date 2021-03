34 anni fa la tragedia Mecnavi: morirono 13 lavoratori. Causa Covid, cerimonia e messa in streaming

Oggi, venerdì 13 marzo, ricorre il 34° anniversario della tragedia Mecnavi, in cui persero la vita 13 operai a bordo della nave Elisabetta Montanari.

Quest’anno, in ottemperanza alle misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, non si svolgerà la tradizionale cerimonia di commemorazione in piazza del Popolo, ma sarà realizzato un momento di ricordo e riflessione trasmesso in diretta, a partire dalle 10, sulle pagine facebook del sindaco Michele de Pascale e del Comune di Ravenna e sul canale youtube “Michele de Pascale sindaco”. L’evento potrà essere seguito in streaming anche dalle scuole superiori nell’ambito delle attività didattico-formative, offrendo a studentesse e studenti un’occasione per riflettere sul tema della sicurezza sul lavoro.

Dopo la deposizione di corone alla lapide in memoria dei caduti della Mecnavi, visibile in diretta, porteranno i loro saluti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e il sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto. Seguiranno gli interventi di Carlo Sama, segretario generale Uil Ravenna, a nome delle tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e di Cinzia Carta, ricercatrice dell’Università di Genova e docente a contratto dell’Università di Bologna, che approfondirà il tema della sicurezza sul lavoro ieri e oggi.

Il momento commemorativo si concluderà con una serie di letture e approfondimenti a cura degli studenti e delle studentesse dell’Itis “N. Baldini” di Ravenna, relativi alla tragedia che si consumò a bordo della motonave gasiera Elisabetta Montanari il 13 marzo del 1987, e che costò la vita a 13 lavoratori rimasti asfissiati.

Nell’ambito delle iniziative di commemorazione giovedì 18 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, è in programma il webinar “Rls e pandemia – Esperienze e percorsi”. Un seminario di formazione a distanza per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che vuole anche essere un momento di approfondimento e condivisione tra Rls, Rlst, Cgil, Cisl, Uil, Inail e operatori della sanità pubblica su come è stato affrontato quest’anno di emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro. L’iniziativa è promossa dal Servizio informativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (SIRS) della provincia di Ravenna in collaborazione con il SIRS dell’Emilia-Romagna. Il seminario formativo prevede l’iscrizione obbligatoria dal sito www.sirsrer.com . Per ulteriori informazioni contattare il SIRS di Ravenna alla mail: salutesicurezzaravenna@gmail.com.

Le ACLI ricorderanno le vittime della tragedia Mecnavi con una Messa celebrata dal Parroco Padre Don Giancarlo sabato 13 marzo alle 16,30 presso la Parrocchia S.Stefano di Ravenna, che verrà trasmessa anche su facebook: https://www.facebook.comwalter.raspa.8/

“Quando si parla della tragedia della Mecnavi – commentano dalle Acli – dove 13 lavoratori persero la vita mentre stavano lavorando a bordo della nave Elisabetta Montanari, si parla di 13 lavoratori, che non erano votati al suicidio e non uscivano da casa, salutando i propri cari, immaginando che non avrebbero fatto più ritorno, ma sono morti”.

“Monsignor Ersilio Tonini, l’allora arcivescovo di Ravenna – aggiungono -, nell’omelia funebre che si tenne in Duomo tre giorni dopo, usò frasi severe: “Fossero andati i genitori a visitare quei cunicoli avrebbero detto: ‘no, figlio mio! Meglio povero, ma con noi!’ Avrebbero avvertito l’umiliazione spaventosa, la disumana umiliazione. Un ragazzo di 17-18 anni che è costretto a passare dieci ore in cunicoli dove – posso dire la parola? Non vorrei scandalizzare – dove possono vivere e camminare solo i topi! Uomini e topi! Parola dura, detta da un vescovo all’altare: eppure deve essere detta, perché mai gli uomini debbano essere ridotti a topi!”.

La nave “Elisabetta Montanari”, era adibita al trasporto di gpl e, per normali attività di manutenzione, si trovava nei cantieri Mecnavi srl del porto di Ravenna. Alcune lamiere del doppiofondo, destinato a ospitare il combustibile presentavano un avanzato stato di corrosione e dovevano essere sostituite. I doppifondi dovevano essere bonificati, eliminando il materiale infiammabile, prima di procedere al taglio delle lamiere usurate e alla loro sostituzione.

La fiammata, improvvisa, alle 9,05. Il carpentiere si rese conto immediatamente del principio d’incendio. Tentò di soffocarlo con i propri guanti da carpentiere e con gli stracci di cui disponeva per pulirsi le mani. A questo punto un altro carpentiere, scavalcò la sella che lo separava dal collega per aiutarlo. Ma il calore della fiamma aveva, intanto, provocato lo scioglimento del catrame che cadendogli sopra l’ha alimentata al punto che non riescono a spegnere l’incendio. Poco dopo, una fiammata incendia il rivestimento del serbatoio sviluppando una notevole quantità di fumo e gas tossici, come ossido di carbonio e acido cianidrico, letale in pochissimo tempo.

A causa del buio, non tutti gli operai riuscirono a ritrovare le strette botole che li avrebbero riportati all’aperto. Morirono soffocati.

Le Acli ricordano i nomi e le età delle vittime, in molti casi giovanissime e per alcuni, al primo giorno di lavoro:

Filippo Argnani, 39 anni, cassintegrato di un’industria metalmeccanica di Alfonsine, da un paio di settimane lavorava, in nero, nel cantiere e non era l’unico;

Marcello Cacciatore, di 23 anni di Cervia;

Alessandro Centioni di Bertinoro, sopra Forlì, un ragazzo di ventuno anni;

Gianni Cortini, che aveva 21 anni, di Ravenna, al suo primo giorno di lavoro;

Massimo Foschi, 36 anni di Cervia;

Marco Gaudenzi, il più giovane nemmeno diciottenne, veniva da Bertinoro sulla collina forlivese;

Domenico Lapolla, 25 anni di Bertinoro;

Mohammed Mosad, egiziano di 36 anni, che viveva a Marina di Ravenna;

Vincenzo Padua, 59 anni, a pochi mesi dalla pensione, residente nel ravennate figurava come dipendente Mecnavi;

Onofrio Piegari, 19 anni anch’egli di Bertinoro;

Massimo Romeo, 24 anni, al primo giorno di lavoro;

Antonio Sansovini, 29 anni, fratello minore del titolare di una delle ditte subappaltatrici;

Paolo Seconi, 23 anni, al suo primo giorno di lavoro, di Ravenna.