Faenza: bicicletta investe pedone e si allontana, grave una donna di 75 anni, trasportata al Bufalini di Cesena

L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 20 in via Fornarina a Faenza: una donna di 75 anni, che si trovava nei pressi della propria abitazione, forse uscita per gettare la spazzatura, è stata investita e travolta da una bicicletta che transitava sulla via, forse colta di sorpresa da una repentina uscita sulla strada della donna.

Nell’urto comunque, la signora a piedi è stata violentemente sbattuta a terra, riportando importanti traumi alle gambe e alla testa, mentre il ciclista si è allontanato, senza fermarsi a prestare soccorso.

Il marito della donna, sentito il trambusto è immediatamente uscito a prestarle i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti con un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo. Dopo le prime medicazioni, considerando anche l’entità dei traumi, si è deciso per il trasporto della donna all’ospedale Bufalini di Cesena, pur se non in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito.