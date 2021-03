“A morte il PD”: imbrattato con scritte minacciose il murales che ricorda la Resistenza a Piangipane. Indagini avviate

Venerdi 12 marzo chi transitava in Via Buzzi a Piangipane ha visto sul muro della sede Comunale il grande murales che ricorda la Resistenza e la Liberazione, imbrattato da una scritta a caratteri cubitali, fatta con una bomboletta nera: “A morte il PD”.

Il murales fu realizzato nel 1995 dai ragazzi di Piangipane in occasione dei 50 anni dalla Liberazione, e restaurato a marzo 2016 dalla Associazione “Un mosaico di idee per la cura dei beni comuni” in collaborazione con il pittore Isacco Marescotti, re inaugurato il 25 aprile alla presenza dei ragazzi delle scuole e della Assessora Valentina Morigi.

“Questo gesto – commenta Patrizia Strocchi – oltre a rappresentare una poco velata minaccia nei confronti del Partito Democratico, e quindi dolorosa per chi vi milita, offende profondamente la memoria di coloro che hanno dato la vita per la nostra libertà, che con il murales si erano voluti ricordare e onorare. Come Presidente della Associazione Un mosaico di idee e attivista Anpi del territorio della zona ex Circoscrizione di Piangipane anche a nome dei volontari che si sono impegnati nel restauro, sono ferita per lo sfregio all’impegno che tutti noi mettiamo costantemente per la cura dei beni comuni (sono sotto la nostra tutela il monumento ai partigiani di Piazza 22 giugno 1944, il cippo dedicato a Francesco Casadio e Caruso Balella in Via Tagliata, l’edificio ex ANPI ora Casa dei Volontari, ecc.)”.

“Chi ha deturpato l’affresco – avanza Strocchi – così simbolico per il paese, ha voluto evidentemente disprezzare l’impegno sociale e la cura dei simboli della vita della comunità. Confidiamo nelle indagini, che sono state avviate immediatamente dopo la mia segnalazione al Comandante della Polizia Locale Dott.Giacomini, affinchè i colpevoli di questo scempio, e del significato dello stesso, possano pagare per quello che hanno fatto. I volontari, come sempre con grande generosità, si sono già attivati per dare la loro disponibilità a lavorare per eliminare al più presto la scritta e far tornare pulito e vivido il murales, restituendolo alla comunità con tutto il suo significato”.

Anche il segretario del PD Marco Frati ha stigmatizzato quanto accaduto a Piangipane: “Quello che è successo – ha commentato Frati – è inaccettabile. Una scritta minacciosa e infamante che ovviamente cancelleremo subito. Ma resta però il turbamento per gesti come questo, atti vigliacchi. Si deve sempre avere rispetto per l’impegno politico, di qualunque parte. Noi siamo una comunità di persone che portano avanti i propri ideali con orgoglio. Lo stesso orgoglio che hanno le migliaia di iscritti e militanti che ogni giorno si impegnano e fanno politica con il solo scopo di migliorare la comunità in cui vivono”.