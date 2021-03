Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, nel piazzale di un’azienda di Russi, in via Israele.

L’autista di un camion BRT, un uomo tra i 35 e i 40 anni, mentre si trovava sul pianale del mezzo, intento nelle operazioni di carico e scarico della merce, è improvvisamente caduto all’indietro, riportando severi traumi alla testa e alla schiena.

Foto 3 di 3





Sono prontamente intervenuti i soccorritori di Romagna Soccorso, con un’ambulanza e l’elimedica. Quest’ultima l’ha poi trasportato in codice 3 di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, pare non in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Russi per tutti gli accertamenti del caso.