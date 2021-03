La settimana inizia all’insegna di cielo sereno, ma anche velato da qualche nube, in provincia di Ravenna. Le previsioni del sito Arpae Emilia Romagna per oggi, lunedì 15 marzo: al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera sulla costa sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 3° sui rilievi e 5° sulla costa. Temperature massime pomeridiane comprese tra 11° sui rilievi e 13° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 36 (sui rilievi) e 13 km/h (sulla costa). Mare calmo sotto costa mosso al largo; dal pomeriggio mare poco mosso.