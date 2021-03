Cooperativa bagnini Cervia: intitolare a Raoul Casadei il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata

10mila visualizzazioni e 600 like in 24 ore per il post della Cooperativa bagnini di Cervia che propone di intitolare il nuovo lungomare di Pinarella e Taglia a Raoul Casadei la cui perdita ha lasciato in tutti i romagnoli un profondo dolore.

“La dedica al “re del liscio” ha avuto un ottimo riscontro tra turisti e residenti che nei commenti si sono espressi in modo favorevole all’idea lanciata dai bagnini di Cervia di intitolare la bellissima passeggiata tra la spiaggia e la pineta a Raoul Casadei come omaggio nei confronti di un grande personaggio che è sempre stato un amico – dichiarano dalla Cooperativa – . Oltre alle sue doti di musicista e di imprenditore, Casadei aveva un profondo legame con i bagnini tanto che aveva dedicato loro la Notte del Liscio”.

L’amministrazione comunale di Cervia ha iniziato le pratiche per la riqualificazione della fascia retrostante i bagni a Pinarella e Tagliata e in questi giorni la Cooperativa bagnini sta raccogliendo le sollecitazione dei soci concessionari per ascoltare i suggerimenti e le osservazioni utili per i progettisti – concludono – . Servirà tempo per la realizzazione del progetto, ma intanto abbiamo pensato a questo gesto ricco di valore e significato per tutti i turisti e amanti della terra di Romagna”.