Faenza. E’ morto il gatto Mandarino, tornato a casa dopo 8 anni. La sua storia aveva commosso l’Italia

In molti ricorderanno la storia del gatto Mandarino: l’avventura bella e commovente di una gattone, oramai ventenne, che dopo aver trascorso 8 anni lontano da casa, e dalla sua proprietaria Monica, era riuscito a farvi ritorno. Purtroppo, sabato mattina, Mandarino si è addormentato per sempre, seppur coccolato dall’affetto e dalle cure della sua amata proprietaria.

“Mandariano, piccolino mio adorato, ce l’abbiamo messa tutta, ma questa volta sei volato via davvero… – ha scritto in un post il 13 marzo, la padrona di Mandarino, Monica Ferrini -. Il tuo grande cuore mi ha accompagnata per quasi 21 anni. So quanto mi hai amata… Sei tornato dopo più di 8 anni per concludere con me la tua avventurosa vita. Te ne sono grata, mio glorioso guerriero… Ora splendi nella Luce, corri su prati verdi, arrampicati sugli alberi in fiore, corri nel vento, mia splendida creatura… Aspettami sul ponte dell’arcobaleno. Tornerò a prenderti, amore mio…”

La storia:

Una paio di mesi, i primi di gennaio 2021, una famiglia faentina aveva trovato un gatto anziano randagio e con gravi problemi di salute e lo aveva affidato alle cure dell’Enpa di Faenza. L’associazione aveva quindi pubblicato sui propri canali social le foto del gattone, ed inaspettatamente era stata contattata dalla signora Monica, che aveva raccontato di aver perso 8 anni prima un gatto molto simile. “La scena dell’incontro rimarrà impressa negli occhi di chi ha potuto assistere – avevano spiegato dall’associazione -. Nonostante le condizioni precarie di salute, Mandarino ha riconosciuto la sua amica mentre lo abbracciava e lo chiamava in lacrime, e lui colpiva il viso della sua Monica con delicate e deboli “testate” affettuose”.