Lo sport ravennate piange la scomparsa di Romina Cicognani, fondatrice della Rhythmic Ravenna

Lo sport ravennate piange la scomparsa di Romina Cicognani, allenatrice e fondatrice della Rhythmic Ravenna, in seguito ad un lunga malattia.

“Tutta la famiglia Rhythmic è in lutto per la scomparsa prematura della sua colonna portante – hanno scritto ieri sulla pagina facebook della società sportiva -. Ti porteremo sempre con noi e dovunque tu sarai ti renderemo orgogliosa. Non si molla… per te… sempre. Ciao Romi”.

Eugenio Fusignani, cugino della Cicognani e vicesindaco di Ravenna, ha ricordato la ginnasta: “Cerchio, clavette, nastri e tanta passione. La ritmica è stata la tua vita e con la tua grinta l’hai resa un fiore all’occhiello dello sport ravennate che oggi ti piange insieme alle tue ragazze. Sei stata un’autentica guerriera nello sport come nella vita e hai combattuto da guerriera anche quest’ultima battaglia. Una guerriera buona, solare e leale, come la bellezza del tuo sorriso”.

“E proprio con la bellezza del tuo sorriso che ti voglio ricordare. Anche se per me resterai per sempre la piccola cugina col vestito da fatina della foto di quel carnevale felice a casa della zia Gigetta” ha scritto Fusignani.

Anche l’Assessore allo Sport di Ravenna, Roberto Fagnani: “Mi unisco al dolore di tutti i famigliari e della Rhythmic Ravenna per la scomparsa di Romina, una persona solare, appassionata che mancherà a tutta la nostra comunità e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla”.

Tantissimi ravennati hanno voluto ricordare l’atleta e unirsi al dolore dei familiari e della società sportiva. Oltre ad aver fondato la Rhythmic Ravenna aveva ricoperto l’incarico di Istruttrice Federale e Giudice Nazionale di FederGinnastica.