Polizia locale di Ravenna sospende torneo di padel a Porto Fuori: indagini in corso

Ieri mattina, domenica 14 marzo, la polizia locale di Ravenna è intervenuta al Circolo Ravenna Padel center di via Berretti 55 a Porto Fuori, dove ha sospeso un torneo di padel in corso con decine di partecipanti. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, lunedì 15 marzo.

Il torneo era stato pubblicizzato dagli organizzatori come valido per le selezioni regionali e riservato solo a giocatori con tessera agonistica e valido da Nc (non classificati a 4.1); elementi ritenuti non sufficienti dalla polizia per considerare la competizione al pari di quelle di interesse nazionale permesse in zona rossa.

Qualche giorno fa, anche un’ordinanza del sindaco di Ravenna aveva fatto chiarezza sulla questione: infatti, per potersi allenare o fare competizioni in zona rossa è richiesta una specifica documentazione rilasciata dall’ufficio sport del comune di Ravenna.

La polizia locale ha dunque firmato un verbale di ispezione per sospendere il torneo e ha avviato le indagini per capire se tra i partecipanti ci fossero atleti arrivati da fuori Ravenna e per accertare le eventuali responsabilità.

Queste nuove indagini si aggiungono a quelle già in corso per l’episodio dello scorso 3 marzo avvenuto a Ponte Nuovo, dove all’interno di un bar si erano tenute partite di biliardo tra persone con tessera del Coni.

Uno dei partecipanti era asintomatico e su 36 partecipanti, 23 sono risultate positive, tra cui una è in gravissime condizioni. Anche in questo caso la polizia accerterà se tutti gli iscritti fossero regolarmente tesserati.