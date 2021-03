PRC di Piangipane sul danneggiamento del murales che ricorda la Resistenza: “Gesto da condannare, alimenta intolleranza”

Nei giorni scorsi, sul muro della sede del decentramento di Piangipane, proprio sopra al murales del 25 aprile che ricorda la Resistenza, realizzato nel 1995 dai ragazzi di Piangipane e restaurato, dopo essere stato imbrattato, nel 2016, dall’Associazione “Mosaico di Idee” e un gruppo di volontari, è apparsa una scritta di morte nei confronti del PD.

Sulla vicenda si è espresso il Partito della Rifondazione Comunista di Piangipane, Circolo “Un altro mondo è possibile”: “per quanto insulso e infantile, è un grave gesto da condannare proprio perché realizzato su un’opera che richiama la Resistenza al nazi-fascismo e riconduce a gesti d’intimidazione, sopraffazione e intolleranza messi in atto da quei movimenti a cui la Storia, grazie alla lotta di Resistenza e alla vigilanza antifascista, ha tolto la parola e il diritto di cittadinanza tra gli uomini civili”.

“Quale critica – proseguono dal Partito della Rifondazione Comunista di Piangipane – può esserci nell’insulto o, peggio ancora, nell’augurio di morte indirizzato fosse anche al peggiore degli avversari, espresso con una scritta nera che deturpi un murales frutto del lavoro di un gruppo di ragazzi, quelli della Circoscrizione di Piangipane, classe 1995? A chi si vuol fare dispetto?”

“Non possiamo, certamente, essere annoverati tra quelli che sono teneri nei confronti del PD – aggiungono da Rifondazione Comunista – ma essendo, da sempre, tra quelli che hanno più dubbi che granitiche certezze, ci siamo posti queste domande con l’intento di capire. Ebbene, abbiamo trovato nessun motivo che potesse spingerci, seppur con tutti i distinguo del caso, a sostenere le ragioni di un tale dissenso. In primo luogo perché troviamo stupido prendersela con un muro che, peraltro, essendo quello di un palazzo del Comune, è proprietà di tutti… quindi anche nostra! E lo troviamo ancor più stupido perché toccherà ancora una volta a noi tutti, almeno quelli correttamente “contribuenti”, rimetterlo a posto e ripulirlo.”

“Secondo – continuano dal Partito – perché infierendo su quel muro, si è infierito anche sul lavoro di un gruppo di ragazzi del paese che hanno inteso, con quel murales, esprimere il loro omaggio alle donne e agli uomini del 25 aprile. Il terzo motivo per cui non possiamo assolutamente sostenere le ragioni dei contestatori è rappresentato proprio dal fatto che quell’insulto, quell’augurio di morte è stato scritto su una rappresentazione della Resistenza, della lotta vittoriosa del popolo contro i nazifascisti. Chi ha vergato quella scritta, vergognosa quanto odiosa, non ha insultato solo il PD quindi, ma, anche e soprattutto, quegli uomini che, sul murales deturpato, buttano giù il muro dell’odio, dell’intolleranza, della sopraffazione, dell’arroganza espresse dai predecessori di questa schiatta di contestatori che, guarda caso, usavano le stesse parole e le stesse modalità.”

“Non si tratta, allora, di esprimere solidarietà dei comunisti del territorio al PD e ai suoi militanti, ma di riprendere una lotta da parte nostra mai sospesa o allentata, in verità contro ogni forma di sopraffazione e di intolleranza figlie naturali e “legittime” del nazi- fascismo a cui la storia, grazie alla lotta di Resistenza e alla vigilanza antifascista, ha tolto la parola e il diritto di cittadinanza tra gli uomini civili” concludono da Partito della Rifondazione Comunista di Piangipane.