Vaccini anti-covid per gli over 75. Nonni ravennati in fila fuori dalle farmacie: “il vaccino non ci fa paura”

“Aspettavo con impazienza il vaccino da tempo – racconta Amelia, una donna ravennate di 75 anni – anche per poter tornare a vedere regolarmente le mie nipoti come facevo fino ad un anno fa. Per questo, appena ho saputo la data del 15 marzo, ho immediatamente provato a prenotarmi”.

Il primo tentativo è stato fatto direttamente dopo la mezzanotte di ieri, tramite il fascicolo sanitario elettronico, ma forse le date non erano ancora state caricate e il sistema non permetteva di prendere l’appuntamento.

“Stamattina di buon’ora sono andata in farmacia – continua Amelia – ma c’era tantissima fila, circa 30 persone davanti a me. Così ho provato in quella di via delle Industrie e in pochi istanti sono riuscita ad ottenere l’appuntamento”.

Amelia e suo marito faranno la prima dose di vaccino anticovid il 24 e il 26 marzo, mentre il richiamo è previsto per giugno. Verranno vaccinati con il vaccino Astrazeneca, quello di cui attualmente c’è maggiore disponibilità. Dopo le voci circolate in questi ultimi giorni su potenziali effetti avversi del farmaco, ha avuto tentennamenti quando le hanno comunicato che non sareste stati vaccinati con lo Pfizer?

“Sinceramente no, ho preso tranquillamente l’appuntamento. Quello mi è stato proposto e quello ho preso. La sicurezza al 100% non c’è in ogni caso, ma così non si può continuare ad andare avanti”.

Anche nonna Gigliola è riuscita ad ottenere l’appuntamento per la vaccinazione: “Alle 8.10 mi sono presentata davanti alla farmacia e c’erano già quattro persone! Ho aspettato il mio turno e sono riuscita a prenotare tramite CUP”. E’ molto soddisfatta la signora Gigliola, una dei tanti cittadini ravennati tra i 75 e i 79 anni, (quindi i nati dal 1942 al 1946) che quest’oggi, 15 marzo, ha prenotato la vaccinazione anticovid.

“Mi ero informata nei giorni scorsi, sapevo che oggi era il “mio” giorno e siccome volevo evitare la fila, mi sono organizzata. Quando sono uscita dalla farmacia, dopo un ora a causa di un po’ di problemi nella prenotazione, ho visto molte persone in attesa, ma spero che tutti riescano a vaccinarsi in breve tempo. E’ importante” commenta.

Appuntamento per la prima dose fissato per il 23 marzo al Pala de Andrè e ben segnato sul calendario. Certamente Gigliola non mancherà: “non sono preoccupata, anzi sono contenta. Non ho paura del vaccino. Ho più paura del Covid. Voglio tornare a vivere una vita normale, frequentare i miei parenti e la mia amatissima nipotina, che in quest’ultimo anno ho potuto vedere solo in poche occasioni e sempre con l’ansia per il covid.”

“A giugno avrò il richiamo. Poi spero di potermi godere un’estate serena – conclude – Io mi fido, e spero bene”.

Le persone tra i 75 e i 79 anni: come prenotare il vaccino

Le persone tra i 75 e i 79 anni (circa 210mila persone, in tutta la regione) possono prenotare da lunedì 15 marzo secondo i canali già noti e che le singole Aziende sanitarie, sulla base della propria organizzazione, hanno individuato e stanno comunicando. Dunque, recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

All’atto della prenotazione, al cittadino saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. Nel caso in cui si sia impossibilitati ad essere trasportati per effettuare la vaccinazione, ci si può rivolgere direttamente alla propria Azienda Usl. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale.