Proteste “no DaD” in zona rossa, Stamboulis (PaS): “Non siamo untori e pretendiamo certezze sulla riapertura”

Le numerose manifestazioni di piazza organizzate negli ultimi tempi da insegnanti e studenti contro la didattica a distanza (DaD) e la chiusura delle scuole stanno polarizzando il dibattito tra chi la scuola la considera sicura e la vorrebbe sempre aperta, a prescindere dall’aumento dei casi di contagio e chi addirittura reputa quasi “criminale” il solo fatto di scendere in piazza a protestare, accusando i “no DaD” di essere i nuovi untori del contagio.

È legittimo chiedere la riapertura della scuola in un contesto come quello attuale? Ma soprattutto, quali sono davvero le richieste dei numerosi cittadini che nelle ultime due domeniche sono scesi in piazza e sono pronti a rifarlo? Lo abbiamo chiesto a Giorgio Stamboulis, insegnante ravennate di liceo ad Argenta, nel ferrarese e uno dei referenti locali della rete di realtà che organizza la protesta, da aprile 2020, Priorità alla Scuola.

L’INTERVISTA

Perché scendere in piazza in zona rossa a chiedere la riapertura delle scuole?

Come ormai è noto, il movimento di Priorità alla Scuola (PAS) nasce ad aprile dell’anno scorso, quando la scuola fu chiusa per la prima volta e ad oltranza. Da sempre chiede la stessa cosa: che la scuola sia l’ultima a chiudere e la prima a riaprire, oltre al miglioramento delle condizioni di sicurezza in cui la scuola opera quando è aperta. Non abbiamo mai detto “la pandemia non esiste”: l’Emilia Romagna e mezza Italia sono in zona rossa, ci sta che per 2 o 3 settimane, per tamponare l’emergenza, vengano chiuse perfino le scuole. Ma deve essere una misura temporanea ed estrema. Siamo in piazza perché è evidente che non sarà così: come l’anno scorso, ci si aspetta una chiusura ad oltranza.

Negli ultimi tempi si è parlato soprattutto delle scuole quali luoghi del contagio

La caccia all’untore è sempre aperta e ultimamente, il capro espiatorio è diventato il mondo della scuola. Noi siamo contro questa narrazione. I dati diffusi dal mondo della sanità dicono che i contagi rilevati nella fascia d’età di alunni e studenti hanno subito un’impennata, è vero, ma la scuola è anche uno dei luoghi più controllati, “tamponati”, come si dice ora. Quanti sono invece i contagi sui posti di lavoro? Chi li verifica? E quale rispetto delle norme anti covid c’è davvero lì? Perché a scuola c’è molta attenzione e le relazioni avvengono in un contesto controllato e prudente. Fuori dalle mura degli istituti scolastici, spesso non è così.

Ma la battaglia è per riaprire subito, per avere una scuola migliore, per entrambe?

PAS lotta per tenere le scuole aperte il più possibile, perché i danni della DaD sono sotto gli occhi di tutti: aumento dei disagi psicologici, anche gravi, tra i giovani e i giovanissimi, che perdono qualunque forma di socialità e relazione tra pari, dispersione scolastica in aumento e molti dei giovani che stanno lasciando la scuola ora non torneranno più.

Ma tra i punti focali restano le richieste per migliorare la scuola: non è dalla pandemia che la scuola versa in condizioni disastrose, ma la pandemia lo ha reso più evidente. Poniamo che in questo momento sia necessario chiudere: anzitutto, riapriamo il prima possibile, prima di qualunque altra attività bloccata, perché la scuola è una priorità. Ma nel frattempo si faccia tutto quel che andava fatto fin qui, che non è stato fatto e che non sembra ci sia la volontà di fare nemmeno ora. Da aprile chiediamo che le scuole siano dotate di presìdi sanitari, fondamentali in tempi pandemici, ma utili sempre.

Se esistessero, ad esempio, quelli sarebbero il luogo ideale dove poter eseguire i tamponi rapidi, che ora vengono svolti in farmacia. Si sgraverebbero le farmacie di un peso e si tutelerebbero quelle categorie più fragili, come le famiglie con più povertà educativa, che spesso non conoscono tutte le opportunità a disposizione e magari non usano questi tamponi.

Non parliamo poi del numero di alunni per classe, che è rimasto uguale a prima della pandemia. Quei numeri derivano dal Governo Monti e dal taglio fatto dalla Spending Review: si decise di mettere più alunni per classe, così da avere meno docenti e meno costi. È stato un calcolo ragionieristico, fatto per tagliare le spese e finché non si cambiano quei parametri non si torna indietro. Quest’argomento l’abbiamo sollevato da aprile 2020, ma non è mai entrato nell’agenda delle istituzioni.

L’unica questione che è stata posta è quella delle spese crescenti per la DaD. Da parte nostra non c’è certo un pregiudizio contro il digitale tout court, il punto però è che si riversino risorse sulla scuola ad ampio spettro, perché alla fine della pandemia possa essere migliore di quanto non lo sia ora, eliminando gli spazi vecchi, sovraffollati e insalubri.

Il cambio di governo e il passaggio dalla Ministra Azzolina al Ministro Bianchi come lo valuta?

Tra le loro politiche leggo una sostanziale continuità. Non dimentichiamo che Bianchi era a capo della task force che doveva occuparsi della riapertura delle scuole a settembre 2020, la continuità è totale. La Ministra Azzolina era, almeno nelle parole, per la scuola in presenza. Bianchi mi pare persegua una gestione interessata ad ascoltare interessi che vengono dall’alto, più che dal mondo della scuola.

A Ravenna, a parte queste ultime settimane di passaggio dall’arancione scuro al rosso, le scuole sono rimaste quasi sempre aperte, ma non è così in tutta Italia

Esatto. Quando noi andiamo in piazza, non pensiamo solo ai ragazzini di Ravenna che, almeno fino alle medie, hanno avuto la fortuna di andare quasi sempre a scuola in presenza, ma lo facciamo anche per quelli della Campania, esempio estremo, che in un anno avranno fatto un mese di scuola tra sì e no. Mettiamoci nei panni di un bambino campano, che frequentava la prima elementare allo scoppio della pandemia: ad oggi ha praticamente perso un anno in presenza, un anno fondamentale in cui si impara a leggere, scrivere e contare.

Insomma, non a scuola comunque, a tutti i costi, ma prima che si può e dentro una scuola migliore?

Se la chiusura fosse limitata a 2 o 3 settimane, non ci sarebbe nemmeno tanto da dire. Il fatto è che non possiamo avere fiducia in una imminente riapertura, perché le cose fin qui sono andate proprio all’opposto: a maggio, quando i contagi erano crollati, quasi tutte le attività avevano riaperto e la gente era in giro ovunque, la scuola è rimasta chiusa. Il ministro non può dichiarare che “la riapertura non ha una data”. Che non esista una data con il giorno esatto posso capirlo, ma un parametro dovrebbe esserci. Se il ministro dicesse “riapriamo se…”: per esempio, “se si scende sotto un certo numero di contagi”, lo capiremmo. Invece restiamo in questo limbo in cui non si sa nulla e resta l’impressione che si voglia scaricare tutto il peso della pandemia sulla scuola.

La nostra non è una lotta scuola vs sanità, come qualcuno la sta ponendo. Siamo in piazza per garantire un diritto costituzionale, che è quello all’istruzione, non certo per andare contro ad un altro diritto costituzionale, quello alla salute. Noi pensiamo che le due cose vadano di pari passo.