Ravenna. Due corsi gratuiti per formare nuovi Operatori Socio Sanitari per la Rosa dei Venti

Sono circa 55 gli Operatori socio sanitari che lavoreranno nella nuova struttura residenziale per persone anziane La Rosa dei Venti di Ravenna. Personale che andrà ad affiancare infermieri, fisioterapisti, animatori e coordinatori e che, insieme a loro, si prenderà cura dei 136 ospiti del nuovo centro progettato e finanziato da Consorzio Solco Ravenna e cooperativa Il Cerchio.

Il personale della Rosa dei Venti, infatti, sarà in parte reperito tra i lavoratori attualmente in forza nelle strutture gestite da Solco e Il Cerchio e in parte di nuova assunzione. Una necessità di organico che ha spinto le due cooperative a promuovere due corsi gratuiti per la formazione di 50 nuovi Operatori socio sanitari in collaborazione con gli enti di formazione Irecoop Emilia-Romagna e Adecco Formazione srl.

I corsi, rivolti a persone non occupate, sono finanziati da FormaTemp e avranno una durata di 1.000 ore, 450 di teoria e 550 di stage. “L’intenzione è organizzare i tirocini all’interno di Case residenza gestite dalle cooperative promotrici per ‘condividere’ con i nuovi Operatori il nostro sistema – spiega Cristina Frega, direttrice della cooperativa Asscor che, per conto del Solco, gestisce una decina di Case residenza anziani in provincia di Ravenna -. Speriamo che questa formazione massiccia e gratuita metta in campo personale che poi potrà essere destinato anche alla Rosa dei Venti”.

La Rosa dei Venti è un complesso multifunzionale costruito a Ravenna grazie a un investimento di oltre 13 milioni di euro promosso dalle cooperative Il Solco, Il Cerchio, Gemos, Cmcf, Arco Lavori e il sostegno dei fondi mutualistici di Confcooperative e Legacoop. L’edificio, che sorge in zona Esp, mette a disposizione 136 posti residenziali di cui una parte destinati a un Nucleo Alzheimer. Quest’ultimo progetto sarà organizzato in collaborazione con Ausl Romagna e il personale sarà tutto formato in modo specifico per la presa in carico di persone affette da questa patologia degenerativa.

Per proporre la propria candidatura ai corsi, in programma a partire da aprile: 0544-215397 asscor@solcoravenna.it, 0544-408426, ilcerchio@ilcerchio.ra.it