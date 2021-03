Vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani libero dal Covid dopo 35 giorni: è stata una brutta esperienza, non bisogna abbassare mai la guardia

Il Covid ha colpito anche tutta la famiglia del vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, che solo oggi 16 marzo ha saputo finalmente di essere negativo e quindi di nuovo “libero” dal virus, insieme alla madre, 89enne. Lo abbiamo raggiunto al telefono e ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose per 35 giorni, dal fatidico 10 febbraio, primo giorno di positività e di auto-confinamento in casa.

Fusignani come sta?

“Oggi finalmente bene. È arrivata la liberatoria per tutti. Mia sorella si era negativizzata già la settimana scorsa, però viveva con altri positivi e quindi non poteva essere ancora libera. Poi per tutti la buona notizia è arrivata oggi, con il risultato negativo del tampone di ieri. Domani esco, da domani sono di nuovo un uomo libero.”

In quanti siete stati colpiti?

“Io, mia madre, mia sorella, suo marito e i suoi due figli. Cioè i miei nipoti. Uno ha 21 anni, mentre la bambina ne ha 12.”

Come se l’è beccato?

“Tramite mio nipote. Siamo stati tamponati in seguito al suo tracciamento. Mi sono infettato al tavolo di un ristorante, a contatto con mio nipote. Perché in quel momento le difese sono basse. Sei senza mascherina. C’è la convivialità. Siamo stati per due ore insieme e anche se eravamo distanti – il ristoratore era stato veramente bravo e scrupoloso – non è bastato.”

Che esperienza è stata?

“Traumatica, purtroppo. Perché non sai quale sia l’evolversi della malattia. Io sono stato fortunato, il virus non mi ha colpito ai polmoni ma all’intestino. Abbiamo avuto dolori gastrici. Sia io sia mia madre. A differenza di mio cognato, invece, che ha avuto sintomi polmonari ed è stato molto male. Io sono stato male tre giorni, ma senza febbre. Mia madre è stata male una settimana, con la febbre. Non riuscivamo a mangiare niente, perché non eravamo in grado di trattenere nulla di ciò che mangiavamo.”

Era preoccupato soprattutto per sua madre, immagino.

“Certo, è una donna di 89 anni. Stare una settimana con la febbre e senza poter mangiare nulla espone un anziano a dei rischi. E poi c’era sempre la paura che l’ossigenazione desse un risultato negativo. Il Covid è una brutta bestia anche dal punto di vista psicologico.”

Come siete stati seguiti?

“Il nostro medico di base ogni giorno ci telefonava, si informava. È stato presente. Ma certo è una malattia particolare, come dicevo, che ti tiene sempre in apprensione, perché non sai che cosa può succedere. Noi avevamo il compito di tenere monitorata due volte al giorno la temperatura e l’ossigenazione. E ci veniva ripetuto di stare attenti soprattutto a questa, di chiamare subito il 118 se c’era un calo eccessivo nell’ossigenazione. I sanitari cercano di infonderti tranquillità, che è molto importante, ma ti dicono anche di intervenire subito, perché se l’ossigenazione presenta dei problemi in poche ore la situazione può degenerare.”

Insomma, uno è sempre sul chi va là.

“Certo. Sempre angosciato. È una brutta esperienza. Sono stato sempre in casa dalla mattina alla sera. Ho realizzato una piccola postazione di lavoro e qualcosa sono riuscito a fare anche da casa, in videoconferenza. Ma il lavoro di amministratore pubblico non lo puoi fare solo in videoconferenza, quando tutto il materiale è in ufficio; e poi seguire i problemi a distanza non è semplice. Il compito dell’amministratore pubblico in una città importante come Ravenna non lo fai da casa, chi dice che lo fa da casa non lo fa, secondo me.”

Che messaggio vuole mandare ai suoi concittadini?

“Il messaggio è semplice. La malattia è brutta ed molto subdola. Il virus è altamente circolante fra noi e non ci sono tante cose che si possano fare se non quelle che sappiamo già: usare la mascherina, tenere la distanza, igienizzare le mani. Non ci sono alternative. Sono semplici regole da rispettare rigorosamente. Io sono stato a contatto con tanta gente e sono sempre stato attento, ma non è bastato. L’ho beccato al ristorante con un mio congiunto, dove tutto era stato fatto perbene.”

Insomma lei dice che le regole anti-Covid bisogna prenderle veramente sul serio.

“Esattamente, perché per quanto cerchi di stare attento, appena abbassi la guardia il virus colpisce. Quindi ogni volta che vengono introdotte delle prescrizioni, anziché trovare il modo per aggirarle bisogna usare la testa e seguirle, attenersi a quelle prescrizioni, che hanno un senso preciso. Dopo di ché quelle prescrizioni vanno accompagnate naturalmente da tutte le misure di aiuto e ristoro per l’economia, che altrimenti non va avanti. Ma se non c’è la salute l’economia non può prosperare, quindi salvaguardiamo l’una per rilanciare poi l’altra.”

Domani?

“Domani torno a uscire. E starò ancora attento. Mantenendo ancora tutte le precauzioni. Rispettando tutto quello che viene detto: perché non viene detto e prescritto per fare un dispetto ai cittadini ma per tutelarli.”