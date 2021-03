A Roma il XXVIII Congresso nazionale Endas: i romagnoli Vasi, Gardella e Capriolo nella Direzione Nazionale

Rieletto all’unanimità il Presidente Nazionale Paolo Serapiglia. Il 13 marzo l’Endas ha anche scritto una pagina storica per i congressi italiani. Infatti al fine di permettere la più ampia partecipazione della base, è stato svolto, causa l’emergenza sanitaria, in via telematica.

La sede di via Merulana a Roma è stata l’ottima Regia del grande evento che ha avuto l’apprezzamento dei congressisti e degli ospiti. Oltre 300 delegati in rappresentanza delle associazioni aderenti in tutta Italia⁹ hanno dato vita a oltre 10 ore di dibattito e hanno votato in modo segreto attraverso un sofisticato sistema telematico di voto certificato

Il Congresso ha quindi eletto la Direzione Nazionale che ha visto l’entrata di Monica Baglioni, Presidente provinciale Endas Ferrara e la riconferma di Carmine Capriolo, Presidente di Endas Forlì ed alla nomina in Ufficio di Presidenza del ravennate Piergiorgio Vasi, vicepresidente regionale Endas Emilia-Romagna, a cui si aggiunge come invitato permanente Fabio Gardella, Presidente regionale Endas Emilia-Romagna.

Successivamente sono state approvate le modifiche statutarie per l’adeguamento alle nuove leggi vigenti in tema di Promozione Sociale, di Promozione Sportiva e di Tutela Ambientale, i tre grandi temi su cui si muove l’Endas e di cui gode dei riconoscimenti ministeriali. Segretario Generale è stato nominato Antonio Di Francesco.

Tra gli ospiti d’onore sono intervenuti con un caloroso saluto il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha avuto importanti parole di apprezzamento, il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, sono inoltre intervenuti per il mondo associazionistico il Senatore Claudio Barbaro Presidente dell’ASI, Marco Perissa Presidente dell’OPES.