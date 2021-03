Ancora a doppia cifra l’aumento dei contagi da Covid 19 a Riolo Terme

Giornata pesante, quella di ieri, per la comunità riolese: a rimarcarlo è lo stesso sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, che, citando i dati del report Ausl, segnala 10 nuove positività tra i cittadini riolesi.

Si tratta di tre persone minorenni, due 20enni, un 30enne, un 40enne, due 50enni e un 80enne.

Quest’ultimo purtroppo figura anche nell’elenco dei decessi: “Luciano – spiega il sindaco -, da inizio marzo era ricoverato in struttura ospedaliera per altre patologie e purtroppo, non ce l’ha fatta a superare questa ulteriore complicazione. La positività al Covid 19 gli era appena stata riscontrata. Personalmente e a nome di tutta la comunità riolese, mi unisco al dolore della sorella e dei parenti, esprimendo loro le condoglianze, in questo triste momento”.

Tutte e 9 le persone positive erano già in isolamento precauzionale, poiché contatti familiari di persone già positive. Al momento 3 di loro sono asintomatiche, mentre le altre 6 persone hanno sintomi. Comunicate anche 4 guarigioni, riferite a residenti riolesi.