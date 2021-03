Assassinio di Ilenia Fabbri. Arianna Nanni non può vedere né il padre né il killer, c’è rischio di inquinamento delle prove

Arianna Nanni, la figlia 21enne di Ilenia Fabbri e Claudio Nanni, non potrà vedere il padre detenuto in carcere, con l’accusa di essere il mandante dell’assassinio della madre. La ragazza aveva chiesto anche di parlare con il killer reo confesso, Pierluigi Barbieri. Entrambe le domande erano state avanzate tramite l’avvocato Veronica Valeriani ed entrambe sono state rigettate dal giudice titolare dell’inchiesta, con la motivazione che c’è il rischio di inquinamento delle prove. La notizia è riportata dai quotidiani locali Il Resto del Carlino e Corriere Romagna oggi in edicola. Arianna insieme alla sua amica del cuore – anche lei si chiama Arianna – è, infatti, una delle testimoni chiave del caso giudiziario ancora aperto.

Come già ampiamente riportato dalle cronache, Pierluigi Barbieri ha confessato il delitto compiuto all’alba del 6 febbraio nella casa di Via Corbara a Faenza. L’uomo avrebbe ucciso Ilenia Fabbri su commissione dell’ex marito, in cambio di una somma di 20.000 euro con l’aggiunto di un’auto. La morte violenta di Ilenia doveva mettere fine alle pretese di denaro della donna nei confronti dell’ex marito. Queste le motivazioni del femminicidio ordinato dal Nanni, secondo le parole del Barbieri. Claudio Nanni per parte sua ha ammesso di avere assoldato Barbieri – noto picchiatore su commissione – solo per spaventare la donna, non per ucciderla.