Cervia. CNA e Confartigianato: “sulla nuova viabilità di Milano Marittima vediamo in opera un progetto diverso da quello presentato”

“Sul progetto messo in atto dall’Amministrazione Comunale sulla nuova viabilità di Milano Marittima la concertazione si è fermata a gennaio 2020, oggi vediamo in opera un progetto diverso da quello messo presentato un anno fa” riporta una nota di CNA-Confartigianato Cervia.

“Progetto che aveva visto perlomeno il coinvolgimento dei residenti e delle associazioni – aggiunge la nota -. In quell’occasione si era chiesto in prima battuta la possibilità di creare la ciclabile sul marciapiede del viale Matteotti con il mantenimento del doppio senso. Vista l’ineluttabilità del progetto dei sensi unici, si erano presentate alcune obiezioni soprattutto sul senso di marcia del viale Matteotti e nel caso del senso unico sul viale 2 giugno, la necessità di una corsia preferenziale per autobus e taxi”.

Da qualche giorno le due associazioni sono venute a conoscenza di una profonda rivisitazione del progetto stesso, “purtroppo a cose fatte” riporta la nota.

Per CNA e Confartigianato “non c’è stato un tavolo di discussione sulla viabilità di Milano Marittima che consentisse ai rappresentanti delle imprese di potersi esprimere e portare le osservazioni del caso. A nostro parere, il progetto in essere, sbilancia la viabilità su uno solo dei viali, e il senso di marcia del Matteotti non ci pare quello ottimale. Soprattutto in questo periodo, dove le aziende sono iperstressate dagli avvenimenti pandemici dell’ultimo anno, cambiamenti negativi nei flussi commerciali possono essere fatali per le imprese”.

Confartigianato e CNA Cervia chiedono pertanto “all’Amministrazione di farsi carico delle preoccupazioni espresse sul nuovo piano della viabilità e di riprendere il confronto con le Associazioni di categoria, non solo nella presentazione dei progetti, ma nel coinvolgimento fin dalla nascita degli stessi, per creare, attorno alle soluzioni, il maggior consenso possibile”.