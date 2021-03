18 marzo. Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. In provincia di Ravenna decedute 845 persone

Oggi, giovedì 18 marzo si celebra la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid, per “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia”. Il 18 marzo 2020, una lunga colonna di mezzi militari attraversa il cuore di Bergamo. Trasportano i feretri delle vittime da Covid. È un’immagine che non possiamo dimenticare. In Italia in questo anno di pandemia sono decedute oltre 103.000 persone. 11.236 uomini e donne in Emilia-Romagna, 845 in provincia di Ravenna. Alle 11, verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid, nel giorno del primo anniversario da quelle terribili immagini di Bergamo. Il tricolore sarà alzato a mezz’asta.

“Oggi è prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid, istituita dal Parlamento – ha dichiarato il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale -. È trascorso un anno da quando è cominciata l’emergenza sanitaria a cui si è aggiunta un’emergenza economica e sociale senza paragoni. Anche la nostra comunità purtroppo piange tante vittime di questo terribile virus. Onoriamo oggi la loro memoria con le bandiere a mezz’asta sul Municipio”.

“Il numero delle persone che non ci sono più è impressionante. Il nostro pensiero va a tutti loro – hanno dichiarato ieri il Presidente della Regione Stefano Bonacciani e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – . Dietro a ciascuna di queste persone che non è più con noi c’è una famiglia che ha sofferto e che soffre tuttora. Ci sono amici, colleghi, affetti. Ogni singola perdita rappresenta una ferita per la nostra comunità. Un colpo durissimo inferto da un’epidemia che all’inizio travolse la nostra regione in pieno, e poi ancora nei mesi a seguire, vicini come eravamo all’epicentro. Medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, tecnici e volontari hanno combattuto e continuano a combattere duramente tutti i giorni, da più di un anno. Così come fondamentali sono stati, e lo sono tuttora, tutti i lavoratori e le lavoratrici dei servizi essenziali”.

“Una giornata di dolore, in cui ci stringiamo forte come comunità nel ricordo delle vittime di questo terribile virus e in cui inviamo un abbraccio ideale a tutte le famiglie che, purtroppo, hanno perso un amico, un parente, una persona cara per il Covid”. Così Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa. “Oggi vogliamo ricordare storie di vita che si sono spente a causa di questa improvvisa pandemia, lasciando un vuoto incolmabile nelle nostre città, nelle nostre case. Persone che il più delle volte non abbiamo potuto neanche salutare come avremmo voluto al funerale, dandogli l’ultimo addio. Nomi, testimonianze e volti che ci hanno lasciati per sempre e a cui vogliamo rendere memoria, oggi e sempre”.

Un anno dopo, in occasione della prima Giornata nazionale delle vittime dell’epidemia da Covid, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esporrà a mezz’asta la bandiera italiana e quella istituzionale per ricordare chi non c’è più a causa della pandemia e per rinnovare il cordoglio del parlamento regionale ai loro familiari e parenti.