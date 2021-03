Alfonsine. Incendio in scantinato di condominio, evacuate quattro famiglie

Nel primo pomeriggio del 18 marzo s’è sviluppato un incendio nello scantinato di un condominio in via Boaria, ad Alfonsine. I Vigili del Fuoco si sono recati sul posto con squadre e automezzi in seguito alla segnalazione di fuoco e fumo proveniente dai sotterranei dell’edificio. Nello scantinato, oltre a diversi oggetti, erano presenti anche quattro bombole di Gpl, ma i Vigili precisano che non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

I Vigili hanno evacuato quattro famiglie e solo una di queste è stata portata in ospedale a Ravenna avendo inalato del fumo, ma la donna non è in pericolo e sono in corso accertamenti medici.