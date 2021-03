Anche a Cervia bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus 

Questa mattina 18 marzo, alle ore 11.00, anche il comune di Cervia ha ammainato le bandiere a mezz’asta e il sindaco Massimo Medri ha osservato un minuto di silenzio davanti al municipio, indossando la fascia tricolore, in segno di lutto.

L’invito è stato rivolto dal presidente dell’Anci Antonio Decaro a tutti i Sindaci d’Italia, per ricordare le vittime del coronavirus, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi.

“È un gesto di profonda umanità e senso civico per unirci in un abbraccio simbolico ed esprimere il dolore personale e collettivo per tutte le vittime e i loro cari. Abbiamo il dovere morale di ricordare e aver piena consapevolezza di quel che è accaduto e che sta accadendo, anche per essere vicini a tutti coloro che si stanno prodigando in questa emergenza. Cervia ha aderito all’iniziativa e ha risposto ancora una volta con senso civico e responsabilità. Dobbiamo uscire guardando avanti con volontà di cambiare e di ricostruire, il percorso è arduo, ma va affrontato con coraggio e tenacia senza perdere la fiducia e la speranza” afferma il sindaco Massimo Medri.