Bandiere a mezz’asta in tutte le sedi Cna della provincia di Ravenna per ricordare le vittime della pandemia

La CNA di Ravenna aderisce alle celebrazioni della prima Giornata Nazionale per le vittime di Covid, che ricorre oggi, 18 marzo. Per onorare la memoria di tutte le vittime, le sedi della CNA nella Provincia di Ravenna esporranno le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata.

Il presidente e il direttore della CNA di Ravenna, Pierpaolo Burioli e Massimo Mazzavillani, esprimono il cordoglio di tutta l’Associazione per chi ha perso la vita a causa della pandemia e ribadiscono la necessità di uno sforzo collettivo e di un deciso impegno per sostenere le iniziative e le campagne volte a superare la crisi sanitaria e quella economica e sociale.

“La CNA sostiene convintamente l’importanza della campagna vaccinale – dichiarano Burioli e Mazzavillani – primario strumento per contrastare la pandemia in corso e frenare, così, anche l’impatto pesantissimo sull’economia. È fondamentale intervenire massivamente con una veloce campagna vaccinale che aiuti le persone, le imprese e il Paese tutto a riprendere progressivamente la normale attività”.

La CNA di Ravenna, con la sua rete capillare di sedi e uffici, si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per dare un contributo alla campagna, nelle forme e modalità più idonee alle esigenze della nostra comunità. “Abbiamo già ricevuto numerose adesioni da parte di imprese associate a mettere a disposizione i loro ambienti di lavoro per facilitare le vaccinazioni dei propri dipendenti – affermano Burioli e Mazzavillani – e, da parte nostra, come CNA, siamo disponibili a mettere a disposizione le nostre sedi per facilitare le vaccinazioni dei nostri 250 dipendenti. Siamo, inoltre, disponibili a valutare con le Autorità Sanitarie altre ipotesi di coinvolgimento, per contribuire efficacemente a velocizzare la campagna vaccinale”.