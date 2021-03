Campi imbiancati dalla grandine con gli alberi in fiore: danni da maltempo nelle campagne ravennati

Questa notte un’ondata di maltempo si è riversata sul territorio della provincia di Ravenna, portando temporali, con pioggia e grandine. Questa mattina se ne respirano ancora le conseguenze, con temperature decisamente più rigide del solito e poco primaverili. Se nelle città non ci sono stati problemi, diverso è il discorso per le campagne dove, complici le temperature miti dei giorni scorsi, nei campi erano partite le normali fioriture di questo periodo.

Già il freddo notturno in alcune zone della campagna ravennate riscontrato nelle scorse notti, con temperature che hanno sostato per diverso tempo fino a 5° sotto lo zero, avevano danneggiato gli alberi di susino, in piena fioritura. Ora la grandine che ha imbiancato i campi ha reso ancora più drastica la situazione.

“Risveglio mattutino con grandinate di forte intensità su Ravenna e la zona sud del forese, San Pietro in Vincoli e Ville Unite e graupel coreografici poco più a sud tra i confini forlivesi e cesenati”, dichiarano dall’organizzazione Condifesa Ravenna.

“La copertura nuvolosa ha impedito la discesa dei termometri al di sotto dello zero – aggiungono – ma chiaramente le prossime notti saranno osservate speciali per le temperature anche a seguito delle nevicate che attualmente stanno interessando le basse quote collinari appenniniche”.

Le foto sono fornite da Condifesa e rappresentano l’Azienda Agricola Ridolfi.