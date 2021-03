Ravenna, il nuovo Ponte Teodorico sarà aperto venerdì 26 marzo: la conferma ufficiale di RFI

RFI comunica ufficialmente – anche se non con una nota scritta – che venerdì 26 marzo sarà agibile e quindi aperto al traffico veicolare il Ponte Teodorico a Ravenna.

“I lavori sono terminati – ci dice al telefono Alessandra Coppa di RFI – e stiamo completando le rifinitura, si tratta di interventi non strutturali ma di complemento. Per esempio l’illuminazione, il guard rail, la tinteggiatura, e gli stessi cavi legati ai servizi di altre aziende. Gli orari del cantiere risentono anche dei limiti posti dal passaggio dei treni e quindi certi lavori si possono fare solo di notte. In ogni caso, siamo pronti e il 26 marzo il nuovo ponte sarà aperto. In queste settimane sono stati continui anche i contatti con l’Amministrazione comunale, ma l’opera è di competenza di RFI e spettava a noi dare la notizia della chiusura del cantiere e della riapertura del ponte che la città aspetta.”

La conclusione del grande progetto iniziato l’estate scorsa era inizialmente prevista per la fine del 2020. Il nuovo ponte Teodorico, caratterizzato dalla grande arcata (un’unica campata di 56 metri di ampiezza e un impalcato lungo 58 metri e largo 19) permetterà il passaggio dei treni merci, adibiti al trasporto sia di semirimorchi sia di interi camion, da e verso il porto di Ravenna. Il progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con un investimento di oltre 9 milioni di euro, rientra infatti negli accordi tesi a migliorare l’accessibilità ferroviaria all’area portuale, sottoscritti col Comune di Ravenna, l’Autorità Portuale e la Regione Emilia-Romagna.