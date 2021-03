Ravenna. Venerdì 19 marzo riapre il Mercatino del Villaggio

Venerdì 19 marzo, dalle 14.30 alle 18 riapre il Mercatino del Villaggio, dove è possibile trovare verdura e frutta di stagione coltivate a “chilometro zero” nel grande orto del Villaggio del Fanciullo.

L’iniziativa, nata da alcuni anni e gestita dalla coop. sociale Villaggio del Fanciullo, si è ormai ritagliata uno spazio importante: soprattutto per la comunità locale di Ponte Nuovo, per la quale rappresenta un significativo punto di riferimento. Dal 19 marzo dunque, con l’arrivo della primavera, ogni venerdì il Mercatino sarà nel giardino di via del Pino, angolo 56 Martiri, a Ponte Nuovo.

E’ in programma, a breve, anche la consegna a domicilio delle sportine del Villaggio.