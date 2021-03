Avvocato di Strada di Ravenna dona gel e mascherine all’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV

L’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga ringrazia l’associazione Avvocato di Strada di Ravenna in particolare gli avvocati Emanuela Casadio e Michele Muscillo per la preziosa donazione ricevuta: 150 gel da 100ml, 15 confezioni da 50 mascherine a fascia per ogni confezione e 20 confezioni da 10 mascherine chirurgiche.

Questo importante quantità di prodotto ricevuto, verrà distribuito insieme agli indumenti raccolti (vestiario e giocattoli) alle famiglie in stato di disagio che frequentano lo sportello del sorriso presso via Grado 30 di cui tante sono individuate dai servizi sociali.