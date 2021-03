Il Moro di Venezia III è da questa mattina in Testata Candiano. È stato effettuato quest’oggi, 19 marzo, lo spostamento dell’imbarcazione dal parcheggio della sede dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale alla testata della Darsena di Ravenna. L’operazione di spostamento è stata realizzata grazie all’intervento della Compagnia Portuale di Ravenna, del Gruppo Baldini e di ACMAR.

Posta nella sua nuova collocazione, l’imbarcazione rimarrà ancora “area di cantiere” fino a quando non saranno completate tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza l’area (ossia la struttura di contenimento in vetro, la pedana in legno ed il relativo sistema di illuminazione).

Nessuna cerimonia inaugurale ha accompagnato il nuovo posizionamento, poiché come spiegato dall’Autorità Portuale “in ragione della drammatica situazione che da ormai più di un anno stiamo vivendo, date le restrizioni vigenti si è ritenuto di rimandare ad un successivo momento ogni cerimonia”.