Il Governo Draghi vara il DL Sostegni: vale 32 miliardi, saltano i codici ateco, ristori più veloci

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato questa sera 19 marzo, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Decreto Legge Sostegni appena approvato dal Consiglio dei Ministri. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti anche i ministri dell’Economia Daniele Franco e del Lavoro Andrea Orlando. Riguardo al Dl Sostegni Draghi ha detto che si è trattato di una «risposta consistente ma parziale, il massimo che potevamo fare». Secondo Draghi rappresenta «una risposta alla povertà, alle imprese e ai lavoratori», ha detto il premier, con l’obiettivo di «dare più soldi a tutti, il più velocemente possibile».

Il decreto legge contenente le «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid 19», il cosiddetto Decreto Sostegni, vale 32 miliardi, come aveva già stabilito il governo precedente. Draghi ha detto che questa cifra per il sostegno a imprese, lavoro e famiglie più povere sarà comunque implementata.

Nel dettaglio, per Draghi la fetta principale dei ristori è dedicata alle imprese, anche a quelle che operano nella montagna, molte poste di questo decreto sono indirizzate al turismo e c’è un provvedimento molto importante per gli autonomi per tutti i lavoratori inclusi i lavoratori del settore agricolo, con decontribuzione da due miliardi e mezzo.

Draghi ha spiegato che viene abbandonato il meccanismo dei codici ateco e ci sarà una maggiore velocità dei pagamenti: «l’Ufficio delle Entrate mette a disposizione una piattaforma per i pagamenti a fine mese, i pagamenti inizieranno l’8 aprile per chi avrà fatto domanda, quindi 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile».

I partiti alla fine pare abbiano trovato una quadra anche sul condono per le cartelle esattoriali: confermata la soglia di 5.000 euro per le cartelle da stralciare, per il periodo 2000-2010. La cancellazione delle tasse arretrate si può chiedere solo con un reddito Irpef che non superi i 30 mila euro.

Rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il premier Draghi ha risposto che su AstraZeneca non è stato fatto un errore e ha escluso con una certa fermezza il fatto che ci fossero «interessi tedeschi» dietro lo stop e poi ha annunciato che farà il vaccino AstraZeneca.