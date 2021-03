Incendio nella notte a Bagnacavallo. Va a fuoco un box pieno di materiale vario: tutto distrutto

I Vigili del Fuoco di Ravenna, assieme ad alcune squadre del distaccamento di Lugo, sono intervenuti nella notte per un incendio che si è sviluppato attorno alle 3.35 a Bagnacavallo. Ad andare a fuoco, un box posto in via Scirocco, parte di un più ampio capannone adibito a box singoli.

Il capannone è piuttosto lungo e ospita 9 box per lato, per un totale di 18 box. Ogni singolo box, misura circa 6×12 mt. e quello bruciato era adibito a deposito di materiale vario che, nell’incendio è andato completamente distrutto, compreso il tetto.

Sul posto, per i rilievi di competenza i Carabinieri della Stazione di Traversara e anche i tecnici di Arpae, per le verifiche ambientali.