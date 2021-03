Lions Romagna Ravenna Padusa commemora le vittime del Covid con una pianta fiorita nel boschetto del Pala de Andrè

Per commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha messo a dimora una pianticella fiorita di fronte alla targa posta nel parcheggio del Pala De Andrè ( vicina al monumento dedicato al ciclista ), che illustra le ragioni del boschetto di 120 alberi realizzato in due fasi, nell’autunno del 2020 e nel marzo 2021, da parte del Club in onore delle vittime del Covid e a ricordo di quanti, medici, personale sanitario e parasanitario si sono prodigati per curare e assistere gli ammalati e contrastare la pandemia.

Il presidente del Club Sergio Minghetti, presente alla cerimonia in rappresentanza del Club, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, insieme ad Alberto Rebucci, Socio del club Lions e responsabile del Service del boschetto, ha messo a dimora la pianta e ha osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime e delle loro famiglie ed anche in solidarietà, spiegano dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa, a tutti coloro che, in questo periodo, stanno soffrendo per la salute o per la difficilissima situazione economica e sociale con l’augurio che, l’impegno di tutti e lo sviluppo del piano vaccini, ci consentano un graduale ritorno alla normalità.