Residenti via Aquileia: “intervenire sul degrado da radici, sembra di essere sulle montagne russe”

Guardando via Aquileia, all’altezza del Centro civico e del Discount sembra di essere sulle montagne russe, afferma in una nota Silvio Piraccini presidente di ASSPI – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari di Ravenna.

“Un saliscendi difficile da affrontare in bicicletta, impossibile con il ciclomotore, ma problematico anche in auto” prosegue Guerrino Gatta, ex consigliere di Circoscrizione e frequentatore del Centro sociale anziani La Quercia.

In effetti pare una situazione insostenibile – continua Piraccini – in quel tratto di strada che ha già visto numerosi incidenti come rotture di pneumatici e cadute di anziani con relativi danni ad arti ed escoriazioni varie.

A sentire in quartiere sono state già fatte numerose segnalazioni a chi di dovere, “ma non si è mosso nulla” sottolinea Silvia La Porta, ex Presidente della Terza Circoscrizione, che lamenta “anche un’assenza pericolosa della politica nei territori”.

Ma a Ravenna – aggiunge Piraccini – i segnali “degrado da radici” sono disseminati un po’ ovunque a segnalare che i problemi di rigonfiamenti, cunette, dossi e crepe di strade, marciapiedi e piste ciclabili è ormai endemico.

“Certo occorre intervenire al più presto” conclude Guerrino Gatta che si rende anche disponibile ad una collaborazione per segnalare i punti critici del suo quartiere.