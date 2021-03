Focolaio Covid alle Tavelli di Ravenna: non ce l’ha fatta suor Luisa Liverzani

È deceduta nella giornata di ieri suor Luisa Liverzani (nata Graziella), una delle tre sorelle dell’Istituto Tavelli di Ravenna, contagiate dal Covid 19 e colpita in modo più serio dalla malattia, tanto da necessitare del ricovero ospedaliero.

Lo riporta il settimanale diocesano “Risveglio Duemila” che segue da vicino tutte le vicende legate al mondo della chiesa.

Tutte le 16 suore dell’Istituto sono state contagiate dal coronavirus, ma inizialmente solo tre di loro hanno dovuto affrontare i sintomi più gravi della malattia. Una di queste, suor Luisa appunto, era in dialisi da diverso tempo e con lei il Covid 19 non ha purtroppo risparmiato colpi. Attualmente, altre due suore sono state ricoverate per un aggravamento delle loro condizioni di salute.

Il vicario generale, don Alberto Brunelli e le consorelle ricordano suor Luisa come “un’attivista della vita religiosa”, che traeva forza per le attività quotidiane dalla sua “anima di preghiera e adorazione”.