Nasconde oltre 13 Kg di marijuana in un campo tra Ravenna e Punta Marina: pusher 30enne in manette

Nella serata di giovedì scorso, 18 marzo, i Carabinieri di Ravenna coadiuvati da quelli di Russi, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna e dai militari dell’Unità cinofila della 1^ Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno individuato un appezzamento di terreno in aperta campagna, tra Ravenna e la frazione di Punta Marina, – precisamente in via Scolone – dove si riteneva potesse essere nascosta della droga.

Il servizio di osservazione della zona ha permesso di notare un uomo che, a bordo di un veicolo, dopo aver raggiunto un’area incolta caratterizzata da cespugli di rovi, aveva nascosto, sotto una lamiera abbandonata, uno strano ‘pacco’, poi si era subito allontanato in auto. Il veicolo è stato quindi fermato e il conducente, risultato essere K. A., 30 enne albanese domiciliato a Punta Marina, nullafacente, in regola con le norme di soggiorno, è stato ricondotto nell’area sospetta dove è stato ritrovato il “pacco”, contenente oltre 150 grammi di marijuana e, interrato sotto i cespugli di rovi, a poca distanza, un bidone in plastica contenente altra marijuana suddivisa in 17 involucri, dal peso complessivo di circa 13 chili.

Il 30enne è stato quindi arrestato e su disposizione del P.M. di turno condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna a disposizione di quell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.