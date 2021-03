Ci siamo quasi: come ha comunicato ufficialmente RFI, venerdì 26 marzo sarà agibile e quindi aperto al traffico veicolare il Ponte Teodorico a Ravenna. Tra gli ultimi interventi di rifinitura, oggi è stata fatta l’asfaltatura.

Alessandra Coppa di RFI ci aveva infatti spiegato al telefono che “i lavori sono terminati e stiamo completando le rifinitura, si tratta di interventi non strutturali ma di complemento, come per esempio l’illuminazione, il guard rail, la tinteggiatura… In ogni caso, siamo pronti e il 26 marzo il nuovo ponte sarà aperto.”

Il nuovo ponte Teodorico permetterà il passaggio dei treni merci, adibiti al trasporto sia di semirimorchi sia di interi camion, da e verso il porto di Ravenna.