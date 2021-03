XXVI Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie: le iniziative di Libera in Romagna

Tra il 20 e il 21 marzo 2021 in Emilia-Romagna i milletrentuno nomi delle vittime innocenti delle mafie risuoneranno online, dalle piazze ai social, in occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno.

I nomi dell’elenco – che si allunga di anno in anno con nuove vittime innocenti di mafia – verranno proiettati su edifici centrali delle città, dalla Rocca di Forlimpopoli a Piazza Grande a Modena.

Verranno letti in staffette virtuali a Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Forlì-Cesena, Ravenna. Proiettati durante le iniziative online a Ferrara. Accompagnati dalla musica degli orchestrali in un evento a porte chiuse che verrà trasmesso online a Bologna, dove Piazza Maggiore si illuminerà con i colori di Libera. Si leggeranno sui manifesti affissi in tutta la provincia a Rimini.

In questa ventiseiesima edizione – il cui slogan è “A ricordare e riveder le stelle” – a ospitare la maggior parte degli eventi saranno i luoghi di cultura e coloro che li animano saranno alcune delle voci che leggeranno i nomi delle vittime innocenti. La cultura, infatti, in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale: una cultura che è però fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale.

“Anche quest’anno – afferma Sofia Nardacchione, responsabile del settore comunicazione di Libera Emilia-Romagna – nonostante la situazione sanitaria che stiamo vivendo, i nomi delle vittime innocenti delle mafie risuoneranno grazie alle voci di studentesse e studenti, volontarie e volontari, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale coinvolti nelle

iniziative organizzate dai coordinamenti emiliano-romagnoli di Libera”.

“In un anno come questo – aggiunge Nardacchione – non potevamo non rinnovare con forza

la nostra memoria al fianco dei familiari delle vittime innocenti delle mafie e il nostro impegno. Il 21 marzo è infatti una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutte e tutti. Ed è anche il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica ed economia: i processi che si stanno celebrando in regione hanno ampiamente dimostrato anche in Emilia-Romagna una radicata presenza mafiosa, presenza che la crisi in corso – sanitaria, economica e sociale – rischia di rafforzare”.

Le iniziative del 20 e 21 marzo organizzate dai coordinamenti di Libera in Romagna

Forlì-Cesena

Dalle 19 del 20 marzo sulla Rocca di Forlimpopoli verrà proiettato l’elenco dei nomi delle vittime

innocenti delle mafie. Il 20 marzo, inoltre, sui social di Libera Forlì-Cesena verranno pubblicati video con la lettura dei nomi delle vittime innocenti da parte di lavoratori e lavoratrici del mondo culturale.

Ravenna

Sui social dell’associazione verranno pubblicate foto con i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Rimini

In tutta la provincia verranno affissi manifesti con i nomi delle vittime innocenti delle mafie